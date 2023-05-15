【父母教養】5歲女童搶吃同學食物遭投訴　原來是家教惹的禍

▲ 5歲女童搶吃同學食物遭投訴，原來與家教有關。（《反起跑線聯盟》劇照）

「今日學校究竟發生咗乜嘢事？點解老師會投訴你！」媽媽嚴詞厲色地問五歲女兒。

「今日食茶點嘅時候……」唸幼稚園的小女孩雙眼瞪得大大的說︰「嗰個男同學想搶我塊餅喎。」媽媽追問︰「咁後嚟呢？」女孩靦覥地說︰「咁後嚟我就食咗佢塊餅嘞，咁個男仔就大聲喊啦！」

媽媽為之一怔，然後忍不住噗哧笑起來，似乎對於這場小風波中，女兒成為贏家而感到非常滿意。靈巧的小女孩見媽媽笑了，也卸下了戒備，嗆上一句︰「呢個男仔正一大喊包！」

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依據常理分析，若有人欲搶你的餅點，你只會保護手上的餅點而避開，又或用手推開他，或會大聲求救於老師，但這件事情竟然是發展至女孩反過來吃了對方的餅點，那不是有點怪異嗎？是女孩怕被媽媽責罰而說謊話嗎？其實是女孩覬覦同學的餅點而最後強搶入嘴嗎？

這個可能性跟這個家庭的慣常事態卻是非常之脗合，那三個孩子終日都為物質而爭奪，有時更會各出其謀呢！譬如是趁姊姊看向另一邊，妹妹快手搶吃了姊姊的糖果，又或當兩個人在爭吃一粒提子時，第三個乘亂吃了……搶吃是從小家裏訓練的！

爸媽卻料不到這掠奪行為會拓展至外面的世界去，孩子看似贏了一片餅，卻輸掉了友誼，久而久之她會成為同輩中不受歡迎的人物。

我們小時候家貧，三姊弟甚麼都會平均分成三份，一條香蕉會切成三段，一粒花生分不了就「猜情尋」決定。三姊弟相親相愛，從來都毋須搶吃呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「女兒是贏家？」。

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