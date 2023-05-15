【兩性關係】5歲女兒每日牽手睡覺　夫婦苦忍5年無性生活：女兒避孕法

▲ 5歲女兒每日牽手睡覺，夫婦苦忍5年無性生活：「女兒避孕法」。

恩愛夫妻婚後被迫過「無性」生活，會有多煎熬？台灣一對夫婦在婚後誕下一名女兒，但不想因女兒一個睡覺習慣，竟從此步入「强迫避孕」長達5年，丈夫更苦嘆下半身已「用進廢退」，性功能越來越差。

最新影片：

泌尿科醫生張美玉在Facebook專頁分享這對夫婦的求助個案，指他們苦訴婚後5年都在過「無性」生活，就是因為5歲女兒每日睡覺都會「卡在中間」，令夫婦「完全沒縫隙做一次愛做的事情」。

另外，女兒睡覺時還會牽著爸爸的手睡，一刻都不能離開；如果脫手，女兒就會立刻驚醒。所以，夫婦倆也沒可能趁女兒睡著「偷偷做」，導致他們5年來完全沒有機會享受二人世界。

女兒甚至還向媽媽宣告「這輩子都不會把爸爸還給她」，除非是等爸爸變老，她先不要爸爸，才會把他還給媽媽。雖童言無忌，卻讓夫妻倆非常苦惱。

而張醫生聽完這對夫妻的遭遇後，雖非常同情卻也束手無策，打趣説道「我想這是一種非常好的避孕方法叫做『女兒避孕法』」。

一眾網民看過帖文後也紛紛感嘆這是「前世今世爭風吃醋」、「女人戰爭從上輩子戰到這輩子」、「有可能這女兒想很遠，怕有弟弟妹妹以後跟他分財產」；也有人直接提出建議「這麼黏人不是好事，小孩應該單房單床睡」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣