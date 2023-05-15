【娛圈富婆】細細粒晉身人氣吃播吸金力強　陳嘉佳面容憔悴令網民憂心　

▲ 細細粒是娛圈富婆！

「細細粒」陳嘉佳的體型自出道以來已深受觀眾關注，曾重達230磅的她，在去年年尾減肥，瘦至200磅！近日，有內地網民「捕獲」細細粒的近照，她現身大排檔的造型、身型均盡顯氣勢！

孭CHANEL現身大排檔

網民發現細細粒現身浙江大排檔，全黑打扮的她，用著CHANEL黑色手袋，又低頭用手機，似乎在等待朋友？

面容憔悴、雙腳纖幼的她，仍在減肥路上努力，網民相當關心細細粒的身體狀況：「應該去檢查一下血糖的，上半身胖胖的，但是腿又那麼細」、「不認識她，但是這樣的身材真的要減肥了，不然以後有很多問題，內脂高」。

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內地抖音人氣吃播

細細粒近年轉簽為王祖藍旗下藝人後，已主攻內地市場。而一向以體形龐大見稱的她更在微博及抖音中有一定人氣，並成為「吃播主」。

只是為了吸引更多觀眾收看和買貨，細細粒都會出盡法寶，比如為了推銷花膠，她會即場鯨吞4碗極難消化的花膠。細細粒又曾指體重一度高達230磅，令網民都不禁擔心她的身體健康，囑咐她要小心進食份量。

▲ 細細粒是人氣吃播主！（網上圖片）

擁新西蘭獨立別墅

生財有道的細細粒，早在新西蘭基督城置業，她曾拍片公開1萬平方米（約107,639平方呎）的獨立花園別墅，並稱：「其實呢...我真的是個隱形富婆啦！」

大屋有兩層複式設計，屋外屋內均以灰藍配白色作配色，內部裝潢走歐陸式時尚簡約路線。

先進客廳設有舒適沙發供細細粒與友人聊天，地上擺放了牛皮地毯，相當有格調。而另一邊的廳則放置了一張英式桌球枱，還有超大開放式廚房！

大屋共有4間客房，而細細粒的主人房位於二樓，房內設有套廁，空間感十足，她向鏡頭透露不時在房內做spa，而戶外花園環境幽美，可享受燒烤樂。

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