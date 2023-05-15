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【性侵醜聞】尊尼事務所創辦人喜多川被揭性暴行　現任社長拍片道歉：絕對無法容忍

娛樂 17:19 2023/05/15

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尊尼事務所現任社長藤島茱莉景子拍片公開道歉。

BBC今年3月推出專題報道《獵食者：J-Pop的秘密醜聞》，揭發日本尊尼事務所已故創辦人尊尼喜多川，生前長期性侵旗下多名年輕男藝人。

尊尼事務所現任社長藤島茱莉景子，對此拍片向公眾致歉，強調事務所及其本人絕對無法容忍有關性侵行為。

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社長拍片道歉

藤島茱莉景子影片大約1分鐘，藤島茱莉景子在片中表示對受害者深感致歉：「有關尊尼喜多川的性加害問題，造成社會大騷動，由衷感到抱歉。首先要對被害人致上深深的歉意。造成相關人士、粉絲等莫大的失望與不安，重申歉意。」期間更四度在鏡頭前鞠躬。

其後，藤島茱莉景子發出書面聲明，以《有關已故強尼喜多川的性加害問題，尊尼事務所的見解與對應》為題，稱：「對於有人告發Johnny喜多川一事，公司及她個人絕對無法容許那樣的行為。」

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藤島茱莉景子指已無法向喜多川確認事情真相，而且這是有關個人私隱及相當敏感的問題，所以尊尼事務所將在外部顧問、專家、律師、醫生等專業人士的指導下尋求意見，於一個月內成立諮詢渠道協助受害者。

她表示已跟首位控訴喜多性侵的前練習生岡本Kauan交談了很長時間，希望「今後這種事情不應該發生」，並強調事務所及其個人都絕對無法容忍有關性侵行為。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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