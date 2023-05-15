【家中藏屍】101歲父離世不捨下葬　兒子冰櫃藏屍1年半：想和他對話

▲ 101歲父離世不捨下葬，兒子冰櫃藏屍1年半。（iStock圖片）

荷蘭一名82歲男子在其101歲父親離世後，將他的屍體放在冷凍櫃內長達1年半，直到家庭醫生察覺不對勁才揭發事件，該名男子解釋，自己太想念父親，並想繼續與他說話。

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綜合外媒報道，該名男子的父親於18個月在家中自然死亡，終年101歲，男子當時未有即時通報，並將父親的屍體保存在家中的冷凍櫃，直到家庭醫生擔心父親的身體狀況，察覺有異後報警，警方才在家中找到死者的屍體。

死者兒子向警方供稱，由於太想念父親，不捨讓他離開，即使他已經離世，也希望能夠繼續與他說話。目前，當地警方正調查死者的確實死因、死亡時間，以及遺體被冷藏的原因。

警方暫時認為該名父親的死不涉及非法行為，並表示會分析男子的精神健康狀況。

數年前，當地亦發生過類似事件，一名男子將已故母親的遺體放在家中2年多，期間以母親的名義領取4萬歐元的退休金，最終被法院勒令償還。

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責任編輯：羅嘉欣