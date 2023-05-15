【英勇救妹】目睹8歲妹遭陌生男子擄走　14歲最強哥哥彈弓狂射擊退歹徒

▲ 14歲少年以彈弓狂射歹徒，英勇救妹。（iStock圖片）

遇到危險時，奮不顧身地保護家人，實是值得嘉許。近日美國發現一宗綁架未遂案件，一名8歲女童在自家後院險遭陌生男子抱走，慶幸女童的14歲哥哥發現，隨即拿起手邊的彈弓攻擊歹徒，最終對方落荒而逃，少年的英勇行為獲得讚賞。

美國媒體引述密西根州警方指，事發於5月10日，一名8歲女童在自家後院採摘蘑菇時，有一名17歲男子突然樹木中走出來潛入後院，趁大人們不注意，一手環住女童腰部，一手手摀住她的嘴，企圖將她拉入樹叢。

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女童嚇壞試圖掙扎，但因氣力太小無法逃脫。不過女童14歲的哥哥聽到動靜後，立即拿起彈弓攻擊歹徒的頭部和胸部，歹徒痛得立即放下女童走佬。女童家人發現後報警，警方以綁架未遂案處理，並於女童家附近的加油站找到疑犯身影，將其逮捕，疑犯身體明顯遭彈弓打傷。

哥哥成功從疑犯手上救上妹妹，小小年紀如此英勇，事後亦獲得讚賞。疑犯坦承犯罪，被關在密西根州阿爾佩納郡的監獄，他被指控綁架未遂、誘拐兒童、企圖襲擊等罪名，預計於當地時間5月17日出庭受審。

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責任編輯︰王明芳