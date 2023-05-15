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【COLLAR成員】Day孖Candy飛韓國體驗留學生活　王家晴自封高材生許軼等睇戲

娛樂 16:34 2023/05/15

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

許軼（右）和王家晴主持《韓國留學DayDay晴》。

由COLLAR成員許軼（Day）和王家晴（Candy）任主持的ViuTV全新旅遊節目《韓國留學DayDay晴》在今晚（5月15日）首播，Day和Candy將體驗在韓國當學生的滋味，盡情體驗校園生活，帶領觀眾一同過一個充實又好玩的韓國之旅。 

在今晚的第1集，兩個吃貨原來一早做足準備，為旅程寫下「 To-eat list 」（待吃清單），更揚言要吃盡清單上所有韓國美食。

【退出COLLAR】Mo父否認情緒勒索So Ching　李盛林公開致歉：生命裏不全然是「二選一」

兩個吃貨早做足準備，為旅程寫下「 To-eat list 」。

Day笑言：留名等睇Candy表現

今次兩位女生更有特別任務，二人需要在今次旅程結束後，用旅程中學到的韓語向老師匯報旅程總結。

Candy開玩笑指對自己充滿信心，會是學韓語的高材生，更放話可以流利大講韓語10分鐘，一旁聞言的Day笑言要「留名等睇candy表現」。 
 
留學生活的第一站，二人來到漢陽大學，並由學姐們充當導遊，帶Day和Candy參觀校園。

二人課後溫習韓文。

用心表現獲老師稱讚

Candy在學姐們口中得知有傳說指，向上走完整段「88樓梯」就可以在該學期拿取好成績，Candy為取得好成績不擇手段，立即上前走完整段樓梯，更笑言如果今個學期未有取得A級成績就可以推翻傳說。

其後，二人正式開始韓語課堂。曾在韓國當練習生的Day笑言自己的韓語早已生疏，不過二人專注用心的表現亦獲老師大讚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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