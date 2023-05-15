【擇偶條件】力數N宗罪拒娶窮港女 港男批人工低思想有問題：25k以下唔考慮

▲ 有港男喺連登發帖，力數搵得少嘅港女N宗罪，仲話唔會考慮搵佢哋做女朋友。

隨著年紀增長，揀選拍拖、結婚對象往往都有一定條件。有港男早前在連登發帖，明言自己拒娶窮港女，更批評人工低的港女思想有問題，力斥港女「覺得男人照顧女人係應分，愛佢就要使錢落佢度。」然而，他的一番言論卻被連登仔嘲笑「心智未成熟！」

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該港男早前在連登討論區發帖，主題是「30歲以上無錢/人工低既女，一律唔揀做老婆，原因如下」，他表示快到30歲或準備結婚，另一半人工不用太高，但一定要過一個界線，人工不超過25k就不會考慮。他認為，低薪除了反映個人能力有限之外，女性更會有很多獨有思想上的問題，例如會覺得男人照顧女人是應份，也覺得男人愛她就應該花錢在她身上，相反女性則花少少錢在男人身上也覺得肉痛，而這種女人對人生也沒什麼規劃，

有規劃就唔會人工勁低啦，而佢嘅最大規劃就係結婚（但又無諗住生仔）。

他眼中的港女覺得自己付出一點點，已經算是對婚姻出了一分力，例如男人買樓供樓，她只負責交電費。習慣依賴他人。沒錢時不是想辦法賺錢，而是想如何在男方身上獲得金錢。除此之外，她們還會將男人的成就當成自己的成就，例如男友搵好多錢，她便向姐妹炫耀，會講到是自己的本事，

背後嘅logic就係女人嘅事業就係搵個好碼頭泊，其他女人搵多佢一萬幾千唔算係乜。

批港女追求「食住男友」

港男又指港女「好追求食住條仔」，小至出街食飯送禮物，大至旅行供樓過人世，都會想「調教」到男友自動波付款，他力斥這種女性大多數是物質主義，所以男友經常出大份錢，

佢就會覺得自己食住人好有安全感，殊不知其實男人肯出錢都唔代表佢個心喺度，甚至佢佔果份便宜對人嚟講只係一個好細嘅數。

港男再數港女喜歡比較，看不得別人好，例如別人男友人送手機給女朋友，她又會給「說話」男友聽。總結來說，他認為搵到錢的港女性格未必好好，但搵錢少的港女性格則一定有不同程度的問題。

然而，他的一番見解，被連登仔嘲諷，「你在選擇人，人亦能選擇你…」、「心智未成熟」、「我識啲女仔屋企有錢，所以佢哋淨係返幾個鐘頭賣珍珠奶茶打發時間搵人吹水，樓主呢啲分析，真係可以收皮」。但亦有連登仔同意樓主的說法，「真，搵唔到錢的女人會係關係上完全依賴你，建立於r爆你的層面上」、「身邊未結婚/單身嘅女性大部份都無咩經濟能力，一味諗住搵男人養」、「直接啲，30歲以上無人要都一定係性格問題，低人工只係額外缺點」。

有連登仔指若港女是主內，將小朋友及家庭的大小事都打理得好好，就算對方搵得少甚至唔返工都冇問題，「但係可惜眼見更加多嘅係女方唔識煮飯做家務，返份hea工搵得一萬頭至中，淨係識飲飲食食，嫌條仔冇上進心，係咁督促對方勤力啲」。

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責任編輯︰王明芳