【食用安全】7人自助餐$180狂食4小時　300隻蟹＋80碗糖水擺滿枱超震撼

▲ 7人自助餐$180狂食4小時，300隻蟹＋80碗糖水擺滿枱超震撼。

自助餐狂食惹爭議。近日，内地微博瘋傳一段影片，一度衝上微博熱搜。山東有7名男女吃自助餐，共吃下300多隻蟹和80多碗糖水等等，並拍下影片上載到社交平台炫耀，蟹殼擺滿枱面引大批網民關注，直呼「老闆哭暈在廁所」。

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綜合内地媒體報道，5月3日，山東一名張姓男子與朋友6男1女在青島一家自助餐廳吃飯，一共吃下逾300隻蟹、80多碗楊枝甘露、約50盒榴槤、數盤甜蝦、刺身，而小龍蝦則一直不停地吃。當日7人從下午5點吃至9點，直至餐廳關門。

據報道，該自助餐每人收費179元人民幣（約203港元），線上預訂另有優惠，用餐時間限定2小時。事後，店方回應内地媒體指，該7位客人確實用餐時間達4小時，但當時因太忙一時疏忽，忘記提醒顧客所致，更笑言這餐一定蝕本，「偶爾會遇到這種特別能吃的客人，但從整體上看，對店裏的經營不會有太大影響」，並大方歡迎他們再次光臨。

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影片曝光後，引來大批網民的熱議，有網民質疑事主是否「職業吃播」，認為是幫店方賣廣告。對此，張先生則表示自己與朋友都有本職工作，拍下影片只是記錄生活，又直言他們只是按需取餐，並非專門挑選螃蟹等單價相對較高的食物。

我們並不是一開始就拿了這麽多，而是吃完再取，拿的都吃完了。

同時亦有網民關心他和朋友的身體狀況，張先生解釋，他們並未出現急性腸胃炎等其他不適症狀。張先生稱，幾名友人都是身高逾1.8米的「山東小伙」，平時食量較大，會選擇自助餐聚餐，並呼籲「請大家不要輕易模仿，也不要浪費」。

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責任編輯：羅嘉欣