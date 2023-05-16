【打工仔調查】快樂指數稍升彈性工作最開心 逾8成人應付到生活開支

疫情放緩，各行各業的打工仔面對經濟好轉，心情有變好嗎？本港大型求職平台 CTgoodjobs 在本年 2 月透過網上問卷形式，進行了《2023 年香港上班族工 作快樂指數問卷調查》。調查發現，打工仔的平均工作快樂指數稍升至 4.97 分， 比去年的 4.5 分高；但平均工作壓力指數仍高達 6.88 分，與去年 6.9 分相約，未見明顯改善。

23-30歲最不快樂

根據調查結果，最快樂的三個行業依次是「保健/美容/健身」（5.64 分）、「製造」 （5.51 分）、「人力資源管理/諮詢」（5.41 分）；而最不快樂的三個行業則是「實驗室試驗」（3.25 分）、「貨運代理/物流/速遞/運輸」（4.30 分）、「設計」（4.45 分）。 所有年齡層上班族的工作快樂指數均較去年上升，當中 50 歲以上打工仔的工作 快樂指數最高，有 5.37 分。最低分則是 23 至 30 歲上班族，工作快樂指數僅 4.78 分；如以薪酬分類，月薪$50,000 以上的上班族工作快樂指數最高，有 5.74 分。 最低分是月薪不足$10,000 的上班族，工作快樂指數僅 4.47 分。

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若以工作地區作分類，最令打工仔滿意的三個上班地點依次是「北區」（5.57 分）、 「東區」（5.29 分）、「大埔區」（5.28 分）；而打工仔最不滿意的三個上班地點則 是「荃灣區」（4.36 分）、「元朗區」（4.50 分）、「黃大仙區」（4.67 分）。

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彈性工作增快樂指數

自疫情放緩後，部分公司要求員工重回辦公室工作，亦有的維持彈性工作安排。 是次調查發現，公司有「自行選擇工作時段」（9%）及「在家工作」（11%）安排 的上班族，其工作快樂指數分別達 5.77 分及 5.31 分。相反，公司沒有任何彈性 工作安排的上班族（76%），其工作快樂指數只有 4.83 分，可見上班族頗重視公 司有否提供彈性工作選項。

對打工仔而言，工時越長越不快樂。根據調查，每周工作時數多於 60 小 時的受訪者（7%），工作快樂指數僅 3.67 分。而每周工作時數少於 40 小時的受訪者（12%），工作快樂指數達 5.45 分。反映工時與上班族工作快樂指數成反比，工時越長，快樂指數越低。 即使下班後，有 56%上班族表示仍需回應工作訊息或電郵，其工作快樂指數為 4.67 分。而不需要在下班後工作訊息或電郵的人（44%），其工作快樂指數較高， 有 5.34 分。

46%因工作壓力失眠

另根據報告，有46%打工仔因工作壓力失眠，調查發現，上班族平均工作壓力指數高達 6.88 分，與去年 6.9 分相約。有 91% 上班族在過去三個月都出現不同程度的壓力徵狀，例如超過 6 成受訪者（61%） 曾有「容易疲累」的情況，有逾一半人有「失眠」（46%）、「不想應酬，只想獨 自一人」（45%）及「頭痛」（44%）狀況。

當打工仔出現情緒問題時，僅有 13% 人選擇尋求醫生意見，較去年比率增加 2%，反映香港上班族開始重視精神健康問題。逾半上班族計劃未來三個月旅遊。眾所周知香港人喜歡旅遊，隨着全球多個國家及地區陸續放寬入境限制，各地開放自由行。有 49%受訪上班族表示未來三個月有外遊計劃，最受歡迎的目的地為 日本（62%）、泰國（27%）及中國內地（21%）。普遍人預計花$5,001 至$10,000 （29%）、$10,001 至$15,000（26%）作旅費。

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