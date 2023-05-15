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【交通運輸】調查︰逾99%黃大仙居民要求加設港鐵站　民建聯促落實黃大仙延線

政治 17:21 2023/05/15

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民建聯建議增設黃大仙延線。（民建聯新聞稿）

政府正探討以高架無軌捷運系統建東九龍線，民建聯建議增設黃大仙延線，該黨上月的民調顯示，超過99%居民同意有關建議。

政府的方案擬建議以彩虹東站作起點延伸至寶達站，途經新設的彩雲站、順利站、順安站。民建聯則認為黃大仙居民無法受惠於該方案，指未來黃大仙居民有超過40萬人，慈雲山及富山區人口就已超過10萬，促政府考慮興建黃大仙延線，新增鑽石山站、富山站、學校村站及慈雲山站，以解決交通擠塞嚴重的問題。

另外，調查結果顯示，逾98%市民認為，捷運系統應以服務最多人口為目標，使集體運輸系統的網絡覆蓋面更廣更完善，讓捷運系統的效益最大化。

民建聯倡黃大仙延線可接駁現時的鑽石山港鐵站，達到新捷運系統與現有的港鐵網絡可「無縫交接」，同時必須有足夠的載客量以提升居民的乘搭意慾。

民建聯在上月12日至30日，透過實體問卷及網上問卷的形式，共成功訪問了1052位黃大仙區的居民。

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責任編輯：戴朗希

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