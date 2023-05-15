【香港小姐】宋宛穎出生於選美世家　學霸女神Sabrina精通多種舞蹈【多圖】

▲ 2021年香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）出生於選美世家。

2021年香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）與雙胞胎妹妹宋宛霖日前為媽媽和婆婆慶祝母親節，三代同堂合照留影，場面溫馨。

出生於單親家庭的宋宛穎小時候於澳門就讀國際學校，並曾為「家燕媽媽」薛家燕藝術培訓中心的學員，自6歲起便練習各種舞蹈，年紀小小已技能多多。

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出生於選美家族

在澳門第二大選美家族成長的中葡混血兒宋宛穎盡得家族優良遺傳，兩位堂姨分別是1990年澳門小姐冠軍文雪兒及1994年澳門小姐亞軍文雪婷，兩位堂姐亦於數十年前當選為加拿大小姐和三藩市小姐。

從小便學跳舞的宋宛穎精通多種舞蹈，包括芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞，絕對是多才多藝。

同時，畢業於加拿大多倫多大學的她主修生物化學及人類生物學，並為一名高材生。

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選美圓媽媽心願

2021年，剛剛畢業後的她為完成媽媽心願而參加《香港小姐競選》，且獲得多名師姐點名稱讚，成為大熱人選。

宋宛穎最終奪得冠軍，其後為TVB擔任司儀及主持，亦加入《愛‧回家之開心速遞》劇組飾演Tiffany，與朱Ling（吳偉豪飾）演一對情侶。

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