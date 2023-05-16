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【坐月湯水】坐月媽媽日日靚湯肚腩數周粗一圈　營養師教避3陷阱飲滋補湯水不致胖

保健美顏 12:19 2023/05/16

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註冊營養師黃雅婷表示，只要避開高脂、高熱量食材，坐月媽媽飲滋補靚湯也不會致胖。

好友Sophie剛順產生完BB，正在家中坐月，沒見她幾星期，肚腩好像大了一圈。一問之下，原來是陪月姨姨收到奶奶的「柯打」，必須每日煲「靚湯水」和「好餸」給她進補。

「生完之後，一直都感到很疲累！不過幸好，最近陪月姨姨煲少不少湯水讓我補身，木瓜魚湯、花膠雞湯、花生雞腳湯、北茋魚頭湯、番茄薯仔魚湯等。不知是否因為太滋補，肚腩脹了不少，褲頭都變緊了。」Sophie說道。

「坐月都應當喝些湯水進補和調節心情，待你放鬆些去餵哺BB！給你四個貼士，只要你留意湯水的三大陷阱，以及一個低脂選擇，便可以仍然喝着湯水也不致肥。」我笑著說。

1.由於動物骨髓充滿脂肪，所以有骨頭的湯要盡量避免，例如豬或牛骨湯，取而代之可利用豬腱、牛腱、豬潤、鱷魚肉、花膠、螺或雞胸肉來煲湯。

2.有動物皮層和腩的湯要盡量避免，例如牛腩、豬尾、牛尾、雞腳、有雞皮的湯，如煲雞湯，可用去皮、去雞腳、頸和頭的雞代之；還有魚湯，尤其是細魚，會有很大表面面積的魚腩和魚皮，可改用預先去皮大魚魚尾煲湯會較低脂。

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3.用太多高熱量的食材料，例如腰果、核桃、椰汁、杏汁等。又或是用了大量高澱粉質材料煲成的老火湯，例如蓮子、豆類、薯仔等，若太濃縮會溶於湯裏，令總熱量攝取增加。

4.建議飲用一些低脂又滋補的湯水，例如：花旗參瘦肉湯、花膠響螺湯、薯仔番茄牛腱湯、冬蟲草瘦肉湯、淮山猴頭菇豬潤瘦肉湯等，美味低脂又滋補。

撰文：黃雅婷（尚營坊高級營養師）

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