【51Talk英語】 三歲定八十？51Talk英語教育專家話你知接觸英語的最佳時機及學習方法

▲ 51Talk英語英語提出3大建議，讓幼兒有效學習英文。

學英文，學習平台51Talk是好選擇。父母總是會有疑問甚麼時候才是小朋友學習英語的最佳時機？怎樣的英文學習方法最為有效？過早讓小朋友學習第二語言又擔心會對母語發展造成負面影響，太遲又擔心小朋友未來跟不上同齡學童的學習進度，長大後未能好好應對國際化社會以及全球化經濟環境。另外，在英文學習過程中，究竟有沒有一些經驗方法可尋？立即邀請美國上市網上真人外籍教師英語1對1學習平台51Talk專家分享。

一般幼兒3至4歲開始有學習語言能力，能以簡單句子表達自己的感受和擁有基本溝通能力。不少幼兒教育專家認為要盡早開始讓小朋友學習母語以外語言，幼兒的大腦高度適應且能夠快速吸收新信息。故此，幼兒愈早接觸及學習語言便愈容易，一但小朋友踏入青春期，對新語言的接受程度以及適應性會大大減弱，影響學習語言的成效；加上學習英語也可以促進幼兒的語言發展和認知能力，可能有助於他們自然地發展說和聽的能力，可以幫助孩子打好穩固的英語基礎，未來不論是在教育還是職業前景上，都能開啟更多大門。

51Talk英語英語教育平台專家 3大學習建議助小朋友完美適應全新語言

▲ 美國上市網上真人外籍教師英語1對1學習平台51Talk 的英語教育專家兼戰略負責人Roger Parodi (Roger) 分享教學心得。

美國上市網上真人外籍教師英語1對1學習平台51Talk 的英語教育專家兼戰略負責人Roger Parodi (Roger) 表示，如擔心小朋友剛開始學習英語會有「水土不服」可考慮從以下三大方向幫助小朋友適應：

1. 循序漸進

幼兒剛開始接觸新語言，難免會有抗拒心態，家長可以考慮每周安排較短時間的課程，根據51Talk與兒童專家透過大數據作長期研究所得，25分鐘是小朋友集中注意力的最佳時間長短，同時建議小朋友一個月的學習時長至少在15小時以上。這樣的學習頻率，能令小朋友不會因為冗長的課程而厭學。假若你開始發現小朋友難以保持專注或失去興趣，可考慮調整課程時間長短。

▲ 25分鐘是小朋友集中注意力的最佳時間長短，同時建議小朋友一個月的學習時長至少在15小時以上。

2. 學習風格

Roger亦建議以遊戲化課程為主軸，並且融入日常生活的元素，如衣食住行有關的場景，讓小朋友透過趣味遊戲過程慢慢習慣以英語溝通，減少對學習新語言的反感。家長亦可以留意小朋友學習風格是聽覺或視覺為主導的學習，再選擇適合的教師或教育機構。

▲ 最佳的學習是融入日常生活的元素。

3. 外籍教師

建議透過外籍教師為小朋友締造只能說英文的場景，以訓練他們能夠作出即時對答，改善小朋友生背死記的弊病，使他們能像學廣東話般學習英文；再配合「短時高頻」的學習模式，讓小朋友更容易適應語文切換。

▲ 51Talk外籍教師全部均擁有TESOL國際英語教師資格證書，師資優良。

Roger提到：「首先，學生應接觸優質的語言環境，這與教師的英語能力、教學專業水平息息相關。51Talk外籍教師全部均擁有TESOL國際英語教師資格證書，還以3%的外教招聘通過率，做到了千挑萬選，以此保障教學質量。另一重要因素是課堂的頻率，『短時高頻』講求的是上課頻密，我們每節課程的價格非常相宜，能有效降低經濟負擔，讓小朋友實現最佳學習方式。」

小朋友剛接觸第二種語言可能需要一段時間，以找到合適的學習方式。適時靈活地調整小朋友的學習方法，向專業教師尋求學習建議，以確保小朋友的良好學習體驗。