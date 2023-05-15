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【港燈大停電】後備電纜自09年後未分隔開肇禍   港燈避談賞罰機制：言之過早

社會 18:03 2023/05/15

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港燈「 275 千伏電力系統事故」調查報告。（左起）港燈營運董事鄭祖瀛、輸配電科總經理葉崇泰，會見傳媒。（湯致遠攝）

港燈供電系統在上月19日凌晨故障，導致港島多處大停電，港燈指，事故由於維修人員在數碼港電力站駁錯後備電纜而引發短路。

港燈營運董事鄭祖瀛今 (15日) 午解釋，事源數碼港電力開關站上月19日進行氣體絕緣開關設備翻新調試工作，期間不慎通電後備電纜引發短路，影響南丫發電廠機組，當中有2個機組須關閉；同時與中電的聯網中斷，不能應付港島電力需求。

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港燈事後發現，由於數碼港電力開關站的後備電纜在2009年改造工程後一直閒置，未有完全分隔開，而能源管理電路圖和現場亦無清晰標示後備電纜，現場電纜亦被防火箱遮擋，導致涉事工程師無留意到，只是憑過往經驗及圖紙分析，最終導致後備電纜通電。鄭祖瀛承認，工程師警覺性不足，未有查證清楚，如果無電纜接駁，該處就不會有防火箱，但如果現場及電路圖標示清晰，工程師就不用再作求證。因此事故並非單一責任，只要改善管理系統，就能避免事故發生。 

至於會否補償受影響客戶，鄭祖瀛指，今次是港燈30年首次發生的嚴重事件，極為罕見，按《管制計劃協議》的賞罰機制是按年度計算，不是建基於單一事件，現時談賞罰是言之過早。 

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記者：蘇文軒

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