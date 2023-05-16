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【手機風波】20名學生違反校規私帶手機 遭班主任沒收兼浸手機懲罰惹議

親子 17:09 2023/05/16

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學童愛玩手機的情況日趨嚴重，不少學校為了阻嚇學生沉迷手機，甚至會採取沒收手機。不過，近日內媒報道，貴陽市一所私立學校，某班主任就因為沒收了一批學生的手機，並將這批手機浸於清水中，引起軒然大波。

該網上流傳的片段，見到課室中老師講台的枱上放著一盆清水和多部手機，學生排隊上台將手機浸入水中，只見學生的面色沉重且憤憤不平。片段於網上瘋傳後，不少網民覺得學校太嚴苛︰「其實收了就好，沒必要損壞。」

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而學校的發言人則對傳媒表示，對手機管理比較嚴，並獲得家長的同意，他們指家長是支持他們做法的。因考慮摔手機不太好，就採用了浸水的方式。

一所私立學校的班主任因為沒收了一批學生的手機，並將手機浸於清水中，引起軒然大波。

班主任稱家長同意

縣明雅學校日前發佈《關於手機泡水 視頻的情況通報》指出，因學校九年級某班20多名學生違反校規，私自攜帶手機進入宿舍並在深夜玩耍，影響正常作息。班主任發現後自行與家長協商，決定將手機浸水處置，並且將過程錄製視頻上傳至社交網站，以示警剔。

不過，學校瞭解到相關情況後，認為這個方式不妥當，立即對涉事班主任進行嚴肅批評、登記及積極協商賠償事宜。另校方亦承諾會提升學校管理水平，避免再重蹈覆轍 。
 

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