【大馬女神】林明禎靠5招瘦身不瘦胸　遊沙漠孭斜揹袋凸顯好身段【多圖】

▲ 林明禎沙漠大騷22吋纖腰，斜揹袋凸顯超S身段。

馬來西亞女神林明禎擁有34E驕人上圍及22吋螞蟻腰，超級S字型美好身材不符常理，被網民封為「真人版娜美」，俘虜一眾男士成為心目中的女神。

林明禎近年人氣高企，不但殺入香港影壇，其有份參演的電影《飯戲攻心》大收7,000萬票房；而廣告方面更接到手軟，多個廣告及代言均見她的蹤影，一年接足30個廣告，成為吸金力強的「廣告女王」。

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沙漠騷纖腰

今日（5月15日）林明禎上載多張在沙漠拍攝的照片，原來最近她終於放假與家人出國旅遊。

相中女神一身全白造型上陣，一如既往穿著貼身小背心大騷招牌纖腰，配上斜揹袋更凸顯驕人身段，即使外面披上恤衫外套，都難掩其不科學「娜美」身段！

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「真人版娜美」絕非浪得虛名，林明禎曾大方分享減肥心得，靠著5招貼地秘訣維持45kg體重，而且更是瘦身不瘦胸。

1. 原型食物

食，在生活中十分重要。林明禎從不餓壞自己肚子，一天3餐必定吃足。她平日盡可能都會吃自己煮的，或原型食物，對身體較為健康。

同時，她習慣把食材當調味料，不放鹽、醬油，比如用小蕃茄代替糖；用水果、食材去代替想要的味道。所以她甚少吃甜點、油炸食物，如要吃她推介堅果零食作代替。

2. 6時前吃晚飯

她盡量將晚飯時候放於晚上6時前，讓胃部有足夠時間消化食物。而且晚餐會進食含不同豐富營養的食物，如蔬菜、豆類和水果為主。

▲ （Instagram圖片）

3. 每周運動3至4天

林明禎的超S身形主要靠做運動塑造出來，她建議剛開始運動的人，每周用3至4天做運動就可以。以一星期4天運動的話，每天一個小時的運動量便足夠，例如可以跑步15分鐘後，再做其他核心運動，之後再跑5分鐘。

4. 充足睡眠

她強調睡眠充足非常重要，是keep fit清單中穩佔第一位。充足睡眠有效調整機能和促進新陳代謝，有助燃燒體內脂肪。加上如果身體太累做運動，效果反而不好。

5. 按摩胸部避免下垂

很多女士減磅同時會減去胸部，林明禎能夠維持34E豐富上圍不跌cup。

原來每次做完運動後，在洗澡時會按摩胸部，讓胸部附近促進血液循環，保持完美胸部型態。她指，把胸部向上推來按摩，可避免胸部下垂。

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