【狂野時速10】「水行俠」積遜莫瑪加盟演大反派　入場前6大備忘

《狂野時速10》（FAST X）愈玩愈大，今次除結聚原班人馬雲迪素 (Vin Diesel）、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）等之外，今次還加入「水行俠」積遜莫瑪 (Jason Momoa)、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson），打到飛起。

當列度（雲迪素飾）與他的龐大家庭，多年來齊心克服了無數險阻與不可能任務，但他們正要面對一位可怕的復仇者勁敵——回到2011年《狂野時速5》，當列度和拍檔鏟除巴西毒梟Hernan Reyes後，其兒子Dante（積遜莫瑪飾）原來目睹一切，並蟄伏足足12年精心策劃報仇大計。

Dante的陰謀席捲洛杉磯、羅馬、巴西、倫敦、葡萄牙以至南極洲，勢要全方位粉碎當列度的大家庭。新盟友加入相助，舊敵人再次現身；但當列度面對的最大危機，是發現8歲兒子成為了對方最終復仇目標！

6大入場原因：

1.積遜莫瑪癲喪搶鏡

DC超英片《水行俠》男星積遜莫瑪（Jason Momoa）在《狂野時速10》飾演反派Dante，積遜莫瑪非常興奮可以為Dante這個角色注入自己的風格。

他分析說：「我已經有大約十年沒有扮演反派了，能夠在這個系列中擔任這個角色對我來說意義非凡，我很想為這個角色注入新鮮有趣的元素，設計他那種介乎輕鬆隨性和神經質之間的性格特質，這真的很有趣。當列度不知道Dante有多狡猾，也不知道自己已被他操縱於股掌之中。」

2. Han死而復生

在上集，姜成鎬（Sung Kang）再次演出非常受粉絲喜愛的角色Han。

姜成鎬表示：「我從未想過17年後我仍然會在這裡。從第3集《狂野極速：飄移東京》開始，我在這個電影系列中死了多少次？我必須感謝粉絲們的要求使Han回歸，這是一份福氣。」

3. 保羅獲加女兒加盟

《狂野時速》系列男主角之一的保羅獲加（Paul William Walker）在2013年不幸離世，他的24歲女兒（Meadow Walker）加盟客串《狂野時速10》，至於會演甚麼角色，電影公司暫時大賣關子。

4. 查理絲花朗由奸變忠？

由奧斯卡得主查理絲花朗飾演的Cipher，是當列度等人面對過最無情、最狡猾的對手之一。

查理絲花朗表示：「我演 Cipher 這個角色演得很開心，因為我能一直問自己：『今次我們又可以惹上甚麼麻煩呢？』每次讀到她的台詞時，都能感受到一種真實感和探索她這個人物的空間。她是個謎，而且還有很多要發掘的地方，這也是我很期待回歸的原因之一。」

5. 最終章之三部曲

20年，每部續集都引起粉絲的期待。這個系列從街頭競速發展到犯罪劫案和間諜行動，一直秉承著極速飛車、驚險動作和家庭的中心主題。隨著《狂野時速 10》的來臨，粉絲們可以期待著這些固有的元素和更多的新內容，揭開這個系列史詩性的最終章。

《狂野時速》結局原分上下兩部分推出，今集將會是上半部分，而早前在宣傳時更被問及結局會否變成三部曲？

6.The Rock 回歸Hobbs？！

The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）由拍第8集期間，傳出與男主角兼監製雲狄素不和。

但是，最近外國網上盛傳狄維莊遜會出現在《狂野時速10》中，真的要入場才知此消息堅定流！

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