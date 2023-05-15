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【外傭墮樓】荔枝角外傭擦窗失足墮樓不治　工會籲政府檢視相關條款保障外傭安全

社會 18:29 2023/05/15

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香港亞洲家務工工會聯會主席博嘉聲表示，希望政府能夠檢視條款執行情況，保障外傭安全。（資料圖片）

今日（15日）一名38歲菲律賓籍外傭於寶輪街1號曼克頓山6座高處墮下，重傷昏迷。救援人員到場將其送往明愛醫院搶救，惟重傷不治。消息指事主因抹窗而失足墮樓。香港亞洲家務工工會聯會指政府6年前要求外傭的僱傭合約中，需加入一項關於清潔外窗的新條款以保證外傭安全；現呼籲政府採取行動，檢視條款執行情況。

香港亞洲家務工工會聯會主席博嘉聲表示，政府曾於2017年1月起，要求所有外傭標準僱傭合約中，需要加入一項關於清潔外窗的新條款。條款訂明當傭工要清潔窗戶向外的一面，而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊時，窗戶須安裝鎖上或被固定的窗花，以及外傭除了手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。

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前勞工處處長陳嘉信曾指，在該條款生效後，若外傭抹窗發生意外，且當局發現僱主未能遵守新條款，外傭可獲得保險賠償。同時，雖然僱主不涉及刑事責任，但保險公司在僱主未能遵守條款的前提下，可要求僱主承擔部分保險賠償。

博指出，在條例實行的6年間，工會曾接到過少部分投訴，部分外傭指自己的僱主並未嚴格遵從條例要求，但譚強調「只是少部分」。而工會亦會教導外傭如何就該問題與僱主溝通，保障自己的安全。而陳嘉信也曾表示，外傭有權拒絕抹窗，假如遭僱主反對、甚至不合理對待，外傭可向勞工處提出仲裁申請。

博指，呼籲政府檢視該條款的落實的情況，並呼籲僱主能夠主動做好安全措施，保障外傭的人身安全。

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記者：解青羽

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