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【全民造星V】花姐退任監製轉當總顧問　Lokman+AK+肥仔+Dee出國搶人才

娛樂 19:02 2023/05/15

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星V》今晚（15日）首播。

成功孕育MIRROR、ERROR、COLLAR及P1X3L等多位人氣新星定的ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》將於今晚（15日）播出第五輯，MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）以及ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）分別出國尋找有潛質的男生參加《全民造星V》面試。

另一邊廂，「花姐」黃慧君找來四位《全民造星V》導師陳健安、馮允謙（Jay Fung）、陳蕾及韋羅莎會面傾談看法及交換感受，花姐更會解釋退出監製的原因。

【全民造星V】參加者齊跳唱《前傳》　Win Win男友黃家灝KC成焦點

（《全民造星V》）

出國找人才

《全民造星V》將於首播，第一集講述Lokman和AK走遍加拿大大街小巷，甚至上到雪山，成功覓得幾位極具潛質的男孩參與面試。

（《全民造星V》）

而肥仔和Dee則想了一條「屎橋」，在商場舉辦一場假的姜濤見面會，希望能吸引人流。二人更化身｢全尼｣、｢肥濤｣現身，令全場觀眾哭笑不得、憤怒不已。二人即場表現跳舞，又與觀眾合照簽名。其後，二人繼續馬不停蹄到訪不同場所包括舞蹈學院、模特兒學校、大學學院尋找人才。 

【全民造星V】何家銘被指貌似亞洲神童張如城　曾與COLLAR+Jer合作Tomy過江追夢

（《全民造星V》）

四位導師分享感受
 
香港賽區同樣蓄勢待發，花姐找來四位導師陳健安、Jay Fung、陳蕾、韋羅莎會面傾談，深入了解他們作為導師的看法及感受。

安仔表示自己是母愛型導師，會擔任陪伴者的角色，陪伴參賽者們去發現自己的好，盡力發揮、發掘，好像媽咪般保護他們、照顧他們。

（《全民造星V》）

花姐退任監製

花姐則擔心陳蕾會比較主觀，容易出現偏心的狀況。陳蕾稱其實每個人都有某種主觀，是沒辦法拿走，但會盡量保持客觀，就看看自己的喜好是否能迎合觀眾的喜好。

花姐形容Rosa個性豪邁，Rosa指自己一向是「有嗰句講嗰句」，但不想做衰人，在節目內會說真話而希望不要太過份。

（《全民造星V》）

花姐最後取笑Jay Fung為人太斯文、太nice，認定他難以管教參賽者，不懂罵人。Jay Fung更即場示範罵人，令全場大笑。他指自己要成長，學懂表達自己且很想幫助參賽者。

此外，花姐於節目內解釋自己為何退出監製一職，今次會擔任總顧問，並分享之前擔任前四屆監製的感受。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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