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【保安】首季整體罪案數字較去年同期升四成八　鄧炳強：主因是詐騙案持續上升

政治 18:39 2023/05/15

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保安局局長鄧炳強表示，2023年第一季的整體罪案數字是20,584宗。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日表示，2023年第一季的整體罪案數字是20,584宗，比去年同期上升48.4%；整體破案率為28.3%，與舊年同期相若。他解釋，整體罪案數字，比去年有相對顯著升幅，主要原因是詐騙案持續上升，以及去年同期正是疫情最嚴重的時期。

鄧炳強今日在出席撲滅罪行委員會會議後，會見傳媒指，2023年第一季的整體罪案數字是20,584宗，比去年同期上升48.4%；暴力罪案有2,249宗，比去年同期，上升22.2%；整體破案率為28.3%，與舊年同期相若。

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對於整體罪案數字比去年有相對顯著升幅，鄧炳強解釋，主要原因是詐騙案持續上升，單是詐騙案已經上升8,886宗，比去年同期上升65%，佔整體罪案超過四成。

他續指，因去年同期1至3月正是疫情最嚴重的時期，正實施嚴厲的社交距離措施，很少人出街，因而導致行劫、盜竊等傳統罪案，錄至很低的數字。他指出，由於社會生活大致回復正常，人和人的接觸多了，在公眾地方的時間多了，導致相關罪行回復疫情前水平。

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責任編輯：區綽彥

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