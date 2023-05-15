【奇妙雙胞胎】4歲兒不敵癌魔離世 媽媽再度陀雙胞胎夢見亡兒：來接我回家

▲ 網紅媽媽便當夫人，去年4歲兒子不敵癌魔離世，最近再喜獲懷雙胞胎。

台灣網紅「便當夫人」原本育有5個子女，4歲兒子晨翔去年8月22日不幸被DIPG腦癌帶走。便當夫人終日憶起亡兒，她最近再度懷孕，今次更是懷上雙胞胎，神奇的是，她竟然夢到晨翔請求「來接我回家」，甚至其他子女也表示夢見晨翔，令她忍不住想：「我能把你再生回來嗎？」

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昨天母親節(14日)，台灣網紅「便當夫人」在其facebook專頁，分享再度懷孕的喜訊，並分享最近連串夢見亡兒的事，包括兒子和女兒同樣夢見晨翔，令她忍不住想：「我能把你再生回來嗎？」

便當夫人指，夢到晨翔要她來接他回家，而哥哥也夢到她背著還小的晨翔，旁邊還有長大的Nuts，年幼的妹妹童言童語的告訴她：「晨翔會變成Baby回來！」，並夢到他牽著一個小女生，最後他們三個手牽著手一起走。對此，便當夫人感謝晨翔帶朋友一起來找她，

無論是不是你，媽媽也許等到這個弟弟長大了，看著過了5歲生日，看著他幼稚園畢業、小學畢業，看著他做你沒辦法完成的事情，那時，媽媽或許心裡會好一點。祝自己母親節快樂！荷爾蒙作祟吧，今天特別愛哭…

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貼文一出，有過千人紛紛留言祝福便當夫人，並直呼神奇，「一切都很奇妙」、「重覆看著文字，看著超音波照，難以形容的感動，真的是超棒母親節禮物，祝便當夫人孕期順利平安，小生命健康到來」、「超感動的！你是超勇敢的媽媽，身邊有些腦瘤病童的媽媽，都想把小天使生回來，無論是不是，每一個孩子都有他專屬的位置跟特殊的存在，這兩個孩子是很美好的母親節禮物」，有網民指雙胞胎再配合夢境是龍鳳胎，相信孩子會回來，但不管如何，他們與晨翔都是最獨一無二的存在，「 真的辛苦了，曾經你的過去也許是一場媽媽無止盡的惡夢，也希望在每每夢醒時能有溫暖的存在及堅持的理由能與你伴之。」

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