【DSE2023】歷史科卷一罕有不考香港史　教師：漫畫題誇張有立場可考思辨能力

▲ 2023年文憑試（DSE）歷史科今日（15日）開考。（資料圖片）

22023年文憑試（DSE）歷史科今日（15日）開考，自2020年歷史科試題風波後已連續3年無再出現具爭議性題目。今年卷一歷史資料題，罕有無出香港史題目，並有2題以政治漫畫入題。有教師指漫畫內容直接，強調歷史科向來考驗學生是否掌握個人見解及明辨思考能力，即使漫畫內容誇張、有立場，考生也不一定要跟從，認為近日發生的尊子漫畫風波，不會影響學校日常教學。

文憑試連續3年在疫情下開考，歷史科筆試繼續「精簡」，佔分60%的卷一取消必答題，改為4選3作答，總考試時間減少15分鐘至1小時45分鐘，即變相每題平均多5分鐘作答。

卷一第1題涉及20世紀初中國歷史，引用政治刊物《京話報》及《新青年》內容等史料，問及中國與西方國家關係變化等；其他題目涉及1960至1990年代日本經濟發展，以及有2題以政治漫畫入題，分別涉及20世紀初歐洲史及20世紀末美蘇關係，例如前者以蒙眼的角色代表美國，暗諷美國對於當時成立的國聯奉行孤立主義。

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至於佔40%的卷二7選2作答，分別要求考生闡述20世紀香港都市化促進本地經濟發展、中國自1978年起「在加強與其他亞洲國家關係所作的努力」，以及評論「第二次世界大戰的結束對日本帶來極大轉變」的說法能否成立等。

基督教香港信義會元朗信義中學歷史科任謝榮燊指，卷一自2016年以來首度無出香港史，僅在卷二「爆冷」出題涉及香港都市化，考生須掌握城市化定義，專攻香港史同學也未必能好好發揮；但卷一整體試題難度適中，料考評局有因應3年疫情影響而調節，歐洲史及冷戰的題目料成大熱，中國近代史題目資料篇幅較多，或會「有小小嚇親同學」，但該題提問用語直接，有助考生歸納資料立場。

在報章刊載多年的尊子漫畫近月屢受政府批評內容不符事實後於昨起停刊。多年文憑試歷史卷也常見政治漫畫題，謝榮燊指，今年漫畫題信息直接，相信不會令考生誤解，舉例指「圖中的國聯好像太陽般光猛，美國都看不到，美國取態明顯係冷淡、漠視。」

他強調，考評局一直重視考生詮釋一手資料能力，並要靠考生個人見解及明辨性思考，

即使source（資料）有立場，考生都唔一定要跟。有人認為漫畫誇張、只看某個角度，但無論是漫畫定文章，所有一手資料都會有「所謂不全面」，要全面會係一本百科全書。

考評局表示，今日舉行的歷史科考試，約有4,600名考生報考，合共設有60個禮堂試場及171個為特殊教育需要考生而設的特別試場，有13名確診冠狀病毒病的考生於考評局「指定試場」應考文憑試，當中1人於今早即時聯絡考評局，申請並獲安排今日到「指定試場」應考。

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記者：馮琪雅