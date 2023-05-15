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【西九文化區】草間彌生展覽結束錄逾28萬訪客人次　3組大型藝術品續於M+展出

社會 20:55 2023/05/15

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草間彌生表示感謝香港觀眾厚愛．（攝影Yusuke Miyazaki，M+ facebook圖片）

西九文化區M+博物館今日（15日）宣布，特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」昨天圓滿結束，展覽自去年11月12日開幕以來，已接待來自本地及全球各地共超過28萬訪客人次參觀，在M+展出的其中近200件作品，將運往西班牙繼續巡迴展覽，但草間彌生其中3件深受觀眾歡迎的大型藝術作品將繼續在M+展出。

本港訪客可憑標準門票進入B2參觀《圓點 執念──渴望天堂的愛》（2022）及 M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022）；大型雕塑 《南瓜》（2022）則將會繼續於地下大堂讓公衆免費觀賞。

隨着「草間彌生：一九四五至今」完滿結束，由明日（5月16日）起至另行通知，持有標準門票的訪客可參觀所有M+展廳（西展廳除外）。M+提醒訪客，探討香港於戰後到當下所經歷的轉變的 「香港：此地彼方」 展覽以及正於焦點空間展示第一位誕生於元宇宙──建立在互聯網上的立體虛擬世界──的人類的 「Beeple：人類一號」，將於6月11日結束。有關詳情可瀏覽M+網站

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責任編輯：馮琪雅

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