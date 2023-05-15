【販毒案】床單滲800萬液態可卡因　2男女被捕

▲ 法國抵港行李藏10公斤液態可卡因，2男女被捕。（黃傑偉攝）

香港海關機場科及毒品調查科於昨日與今日（14-15日），透過風險評估搗破一名旅客販毒入境個案。行動中檢獲10公斤液態可卡因，市值800萬元，拘捕2名分別54及66歲男女，其中被捕女子為販毒集團骨幹成員。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，海關機場科人員昨日透過風險評估，向一名由巴西聖保羅經法國巴黎入境男旅客進行清關，在其寄艙行李中發現一批衣物，及17件沒包裝床單，由於遠道由南美運送低廉床單到港不常見，及床單重量不尋常，關員隨即以光譜儀檢測，最終發現床單懷疑滲入共重10公斤懷疑液態可卡因，市值800萬元，關員隨即拘捕66歲男旅客。

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經跟進調查，海關相信販毒活動會每於天水圍一酒店內進行，海關隨即部署行動，並於今日（15日）上午8時，在天水圍一酒店內再拘捕一名到場接貨外藉女子，被捕女子54歲報稱無業，相信為販毒集團骨幹成員。被捕人現正扣查中，海關相信以成功堵截一批毒品流入新界西北娛樂場所。

海關表示，今次販毒集團以床單滲入液態可卡因屬於罕見，顯示毒販會以不同手法蒙混過關，增加執法人員調查難度，海關會持續打擊販毒活動，阻止毒品流入本港。重申販毒嚴重罪行一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉