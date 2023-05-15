【不幸意外】鴨脷洲「南區·左岸」有12歲男童墮樓　倒臥屋苑平台當場不治

▲ 南區·左岸。(資料圖片)

一名12歲男童從脷洲屋苑「南區·左岸」的高處墮下，當場不治。今日（15日）晚上10時許，警方接報一名12歲男童，從南區鴨脷洲徑8號南區·左岸的高處墮下，倒臥在屋苑泳池旁邊昏迷，保安發現後報案。救援人員接報到場，經檢查後證實男童當場不治，警方正調查事件原因。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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責任編輯：林曉君