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【不幸意外】鴨脷洲「南區·左岸」有12歲男童墮樓　倒臥屋苑平台當場不治

社會 23:06 2023/05/15

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南區&middot;左岸。(資料圖片)

一名12歲男童從脷洲屋苑「南區·左岸」的高處墮下，當場不治。今日（15日）晚上10時許，警方接報一名12歲男童，從南區鴨脷洲徑8號南區·左岸的高處墮下，倒臥在屋苑泳池旁邊昏迷，保安發現後報案。救援人員接報到場，經檢查後證實男童當場不治，警方正調查事件原因。

防止自殺求助熱線：

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
  • 生命熱線： 2382 0000
  • 明愛向晴軒： 18288
  • 社會福利署： 2343 2255
  • 撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
  • 東華三院芷若園： 18281
  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
  • 利民會： 3512 2626
  • 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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責任編輯：林曉君

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