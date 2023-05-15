【迪士尼】消息：漫威園區復甦穩定才啟動　下半年集中火力魔雪園區開幕

▲ 迪士尼早年公布漫威主題區，至今仍未落實擴建時間。（迪士尼圖片）

香港迪士尼樂園早在2016年提出109億元擴建計劃，獲香港迪士尼樂園公司的雙方股東協議，雖然受疫情影響，包括城堡及「魔雪奇緣世界」亦延遲落成。但其中一項，當年以「漫威英雄」（Marvel）為主題園區，至今仍未有下文，昨日迪士尼公布業績亦隻字未提。不過消息人士指，樂園並沒有放棄該計劃，因為早已撥備相關資金，不過要視乎疫後旅客復甦進度，以及樂園收入改善，再從長計議，尤其漫威電影推陳出新，要以最切合市場興趣去釐定主題區，不能太早定下一切設計，形容現時「十劃都未有一撇」。

迪士尼早年擴建部署由2018年至2023年，每年都新設落成，當中除了「魔海奇緣凱旋慶典」(Moana）全新劇場按計劃2018年中開幕，其餘包括「蟻俠與黃蜂女─擊戰特攻」互動遊戲原定2018年啟用，結果2019年才開幕。而原定2019年重開的「奇妙夢想城堡」，亦延至2020年11月才重開。至於「魔雪奇緣世界」及漫威主題區，同樣延後開幕。

有迪士尼迷留意到漫威主題區仍未動工，該處只有「鐵甲奇俠飛行世界」，以及「蟻俠與黃蜂女─擊戰特攻」，近月亦推出「Marvel 超級英雄匯」活動，但昨日迪士尼仍未交待主題區進展。

消息指，樂園有多方考慮，包括旅客復甦速度、本地客支持、成本控制、現金流狀況、人手等，現時復甦初期不是合適時候啟動擴建漫威園區，但「肯定不是消失咗，因為都預咗錢，點可能收返？」

據了解，樂園要集中精力做好下半年重頭戲，包括全球首個最大的「魔雪奇緣主題區」，以及萬聖節和聖誕節兩大旺季，而暑假亦可利用好萊塢酒店重開吸家庭客。早在政府推出全球推廣「Hello Hong Kong」，據悉香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭已到內地宣傳，上月又到東南亞推廣，除了要吸東南亞在5、6月已開始放暑假，另外亦已鋪排宣傳年底「魔雪奇緣世界」開幕，尤甚東南亞家庭客對魔雪仍相當有吸引力。

至於漫威英雄對年青一族亦有號召力，但消息指，漫威有數以千計的英雄人物，要以甚麼設施作主打項目，一日未落實擴建時間，都不宜過早決定，以免「過氣」；舉例《復仇者聯盟4：終局之戰》早在2019年上映，當年橫掃全球票房，但近年仍有不少漫威電影推出，例如早前《銀河守護隊3》的票房亦相當亮眼，「相信當初公布擴建時未有詳細部署，亦是看到數年後才落成，要為設計留有靈活空間，要貼近市場口味，如今看來亦有道理。」

不過外界關注，若遲遲未有進一步落實相關園區會失卻先機。翻查資料，美國迪士尼加州冒險樂園及巴黎迪士尼樂園的「Avengers Campus」，已分別於2021年及2022年開幕，本港的漫威園區只會是亞太區獨有，但會否繼續以「復仇者聯盟」為主題，則有待香港迪士尼研究再公布。

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記者吳雋妍

