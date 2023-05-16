【全民造星V】退任節目監製轉做總顧問　花姐：呢個節目已經對我冇意義

▲ 「花姐」黃慧君出任《全民造星V》的總顧問。

成功孕育MIRROR、ERROR、COLLAR及P1X3L等多位人氣新星定的ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》於昨晚（15日）播出第五輯，「花姐」黃慧君也有於節目中登場，更在解釋退出監製的原因！

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花姐親揭退任監製原因

花姐退任監製，並出任《全民造星V》的總顧問，她在節目中講出退任《造星》監製時，她哽咽地說：「呢個節目已經對我冇意義 ，《造星》對我人生好大轉變，因為嗰個係第一個監製節目，所以好投入，我覺得個節目好好睇，創造咗MIRROR同ERROR。」

她續說：「去到《造星II》開始，因為我身份轉變咗，可能嗰刻我為咗做個所目，都係為緊MIRROR。去到《造星III》，做咩呢？係為咗咩嘢？《造星IV》係為咗COLLAR，其實我又真係唔係好投入到，呢個節目對我嚟講已經⋯⋯唔知呢⋯⋯」。

▲ 花姐擔任《全民造星V》的總顧問。（節目截圖）

當紅經理人

於TVB做幕後出身的花姐，近年搖身一變成ViuTV重要監製，兼成為了人氣男團MIRROR與ERROR的經理人，工作比過去更加忙碌。

育有一對兒子的她曾「抱怨」過，因為經理人的工作忙，減少了她與家人聚天倫的時間。

而花姐也有份參與廣告拍攝，也曾在電影《流水落花》中作特別演出，她的一舉一動同樣備受關注。

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