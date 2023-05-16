【癌症殺手】27歲女子肚痛半年3度被誤診脹氣　檢查驚揭患卵巢癌兼腹膜癌

▲ 27歲女子持續肚痛半年，曾3度被診斷脹氣，檢查驚揭患卵巢癌兼腹膜癌。

不明腹痛不容忽視，有機會罹患癌症。台灣一名27歲女子，因持續半年腹痛不已，曾前往3間診所就診，卻都被診斷為脹氣。其後服藥亦一直未見好轉，遂再次前往醫院檢查，發現竟罹患卵巢癌，且已併發腹膜癌。

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台灣高齡醫學内科傅裕翔醫生近日於Facebook個人專頁分享個案，指該名27歲女子已腹痛半年，曾於3間診所就診，醫生大多認為只是脹氣問題，但該女子服藥後情況一直未見好轉。傅醫生了解了她的病史，並幫她進行超音波掃描檢查後，結果發現患者的腹部潛藏著可能是「卵巢癌腹膜轉移（peritoneal metastasis）」的跡象，即癌細胞轉移擴散至腹膜內膜上。

醫生表示，腹膜轉移是一個比較棘手的問題，一旦遇到就會引起腹腔積液、腹部腫脹、腹痛等症狀，就如該患者的症狀一樣。隨後該名女子被轉移至大醫院診治，經檢查證實她罹患卵巢癌，且已併發腹膜癌。雖然患者情況令人十分擔憂，但所幸她及時確定病情，可以儘早開始進一步化療。同時，傅裕翔醫生提醒，腹痛不容忽視，特別是當傳統治療未能見效時，要及早就醫，及早診斷。

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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由於初期症狀往往也不明顯，方醫生建議定期做身體檢查，以盡早發現腫瘤。另也可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

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責任編輯：羅嘉欣