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【獲派公屋】首派青衣長青邨公屋 港女小紅書呻又細又舊交通不便

親子 10:52 2023/05/16

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仲有兩次獲派機會，等定唔等?

香港樓價貴，要上車談何容易，很多人都會羨慕別人獲派公屋，但有人獲派很又不知足，嫌東嫌西，有港女在小紅書指自己首派青衣長青邨青海樓公屋，她看完單位後，狂呻又細又舊，交通不便，引來網民炮轟！

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港女於小紅書以「一派公屋」為題發文，指自己輪候公屋獲首派到新界青衣長青邨青梅樓單位，惟她大呻青梅樓「交通不方便，又細又舊」，並加上「厭惡」、「哭喊」等表情符號。及後她表示家中有一個65歲的老人家，參加了「天倫樂」優先配屋計劃。

港女的訴苦帖文沒有引來網民同情，反而一面倒炮轟指她「人心不足蛇吞象」:「自己買樓囉，有公屋派到俾你已經唔錯了」、「其實有好多需要嘅人需要公屋，佢哋排十年都派唔到，你要感恩，而唔系系呢度宣洩不滿。」、「千幾蚊，你想點吖又要大又要新又要交通方便，買私樓囉」、「派到青衣呢個福地你咪笑囉，幾多人恨都恨唔到」。

亦有居民指，青衣屬於市區，交通已經很方便「這個交通挺方便的，而且舊公屋的鄰居都不是窮人挺有人情味的。」、「認真咩？長青邨喎行落少少到青桃樓個邊鬼死咁多去油尖旺嘅巴士。」、「青衣去葵芳好方便」。

翻查資料，長青邨現時共有八座樓宇，由1977年至1979年期間入伙，港女獲派的青梅樓屬雙塔式設計，長青邨附近有長青商場，共有18個舖位經營各式業務，包括中式酒樓、咖啡室、包裹儲物櫃和超級市場。另有街市設置32個檔位，售賣各類乾濕貨品。尚算方便。

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責任編輯︰王明芳

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