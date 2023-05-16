  • 27°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一舞傾城】90年代艷星為父親拍三級片　顏仟汶失婚後被指捲入契哥婚姻

娛樂 11:24 2023/05/16

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

90年代艷星顏仟汶有份演出TVB劇《一舞傾城》。

TVB劇《一舞傾城》昨晚（15日）首播，飾演「曼莉媽」何曼莉的顏仟汶有份演出，引起觀眾關注。

90年代艷星顏仟汶曾因裸照事件而被亞視解約，其後試過在4年內拍攝20多部三級片，她每次都毫無保留地全裸演出。

【家族榮耀】顏仟汶與林家棟黃德斌同期藝訓班同學　曾涉裸照事件被亞視解約

    點擊圖片放大
    +10
    +9

因裸照被亞視解僱

顏仟汶於1989年參加第15期TVB電視藝員訓練班畢業，同期同學包括林家棟、黃德斌、雷宇揚、劉錫明及黎芷珊等。

她於1996年離開TVB後曾轉行當秘書，並於1998年接受好友陳明君邀請，復出娛圈並與亞洲電視簽約。

不過，她於簽約不久便因涉及同性戀雜誌所刊登的祼露照片而遭亞視解僱。

【黑金風暴 x 獅子山下的故事】一代豔星再現港劇　顏仟汶抹去濃妝變村民

（IG圖片）

當上三級片女星

其後，顏仟汶便向電影圈發展，為了支付患病父親的醫藥費，她自2000年開始於4年內拍攝了逾20部三級片，且全部都全裸演出。

最新影片推介：劉江專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

曾息影後來復出

2004年，顏仟汶決定退出娛樂圈，並轉行做服裝買賣，不過她偶爾亦有參演電影。

直到2019年，她以特約演員身份復出演出TVB拍劇，先後客串過《愛‧回家之開心速遞》及《大醬園》。

（IG圖片）

被指捲入契哥婚姻

至於感情生活上，顏仟汶曾於亞視工作期間與同台的杜汶澤相戀，但分手收場。

她於2000年跟圈外人拍拖，並於2008年嫁給圈外男友，惟婚姻於2018年結束。

2019年，顏仟汶被指捲入前TVB男星兼契哥詹秉熙的婚姻，她於社交平台發出聲明否認跟詹秉熙有感情關係，更稱多度受到詹秉熙太太的滋擾，不排除向法庭申請禁制令。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【身形發福】亞姐出身曾演多部三級片　艷星張睿羚久休露面略發福
13:49 2022/12/07
【身形發福】亞姐出身曾演多部三級片　艷星張睿羚久休露面略發福
三級女星顏汘汶疑搭上人夫詹秉熙 　顏仟汶發絕交聲明澄清非第三者
11:20 2019/06/05
三級女星顏汘汶疑搭上人夫詹秉熙 　顏仟汶發絕交聲明澄清非第三者
【家族榮耀】顏仟汶與林家棟黃德斌同期藝訓班同學　曾涉裸照事件被亞視解約
17:55 2022/03/04
【家族榮耀】顏仟汶與林家棟黃德斌同期藝訓班同學　曾涉裸照事件被亞視解約

你可能感興趣

【身形發福】亞姐出身曾演多部三級片　艷星張睿羚久休露面略發福
13:49 2022/12/07
【身形發福】亞姐出身曾演多部三級片　艷星張睿羚久休露面略發福
三級女星顏汘汶疑搭上人夫詹秉熙 　顏仟汶發絕交聲明澄清非第三者
11:20 2019/06/05
三級女星顏汘汶疑搭上人夫詹秉熙 　顏仟汶發絕交聲明澄清非第三者
【家族榮耀】顏仟汶與林家棟黃德斌同期藝訓班同學　曾涉裸照事件被亞視解約
17:55 2022/03/04
【家族榮耀】顏仟汶與林家棟黃德斌同期藝訓班同學　曾涉裸照事件被亞視解約
娛樂人物職業 電視劇 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【東張西望】梁敏巧直擊觀塘工廈淫窟　攝製隊放蛇揭震撼內幕【有片】
21:09 2023/05/14
【東張西望】梁敏巧直擊觀塘工廈淫窟　攝製隊放蛇揭震撼內幕【有片】