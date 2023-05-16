【學校動態】愛官於聯校音樂節表演自編曲作品　眾校師生大合唱鼓勵學生勇敢追夢　

▲ 愛秩序灣官立小學聯同四間來自不同辦學團體的友校，舉辦一個別開生面的聯校音樂節。

愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）深信音樂能對學生成長有積極正面的影響，投放大量資源，開辦多個富趣味性的音樂培訓，包括陶笛隊、無伴奏樂隊、學生民歌隊、親子民歌組、小結他班、敲擊樂隊、手鈴樂隊及《iJam +》音樂創作班等。《iJam +》是由著名音樂家趙增熹先生設計及推行的音樂創作及製作課程。同學們利用平板電腦及音樂創作程式，學習作曲及編曲，小學生已可獨自完成一首歌的編寫工作。

最新影片推介︰

五月六日，愛官聯同四間來自不同辦學團體的友校，包括：聖公會奉基千禧小學、基督教香港信義會禾輋信義學校、慈雲山聖文德天主教小學、林村公立黃福鑾紀念學校舉辦一個別開生面的聯校音樂節。活動中，二百多位同學傾力演出，展示大家在《iJam +》完成的音樂作品。

眾校的音樂表演各具特色。林村公立黃福鑾紀念學校同學帶來悅耳動聽的⼿鈴演奏；香港信義會禾輋信義學校合唱團詠唱多首美妙的詩歌；慈雲山聖文德天主教小學高級組合唱團獻唱中英流行曲；聖公會奉基千禧小學更以音樂劇形式演繹改編作品，當中包括長笛獨奏、學生獨白及合唱團演唱，教大家目不暇給；愛官更派出無伴奏小組、民歌小組、親子民歌小組及合唱團獻唱多首歌曲，各學校代表都用各式各樣的音樂表演演繹自己在《iJam +》改編的作品，演出水準都十分高。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

年青歌手薛德勇更與大家分享音樂創作的心路歷程及為大家獻唱，讓同學們明白追夢的苦與樂。最後，五位校長更聯同愛官九十多位表演同學及家長合唱一曲，勉勵同學繼續追尋自己的音樂夢，台下觀眾喝采聲、歡呼聲此起彼落，宛如大型演唱會，氣氛十分熱鬧。台上表演的二百多位同學及台下三百多位觀眾享受了一個愉快的下午。

東區民政事務專員陳尚文太平紳士、著名音樂家趙增熹先生、教育局總課程發展主任(藝術教育)陳家曦博士及教育局總專業發展主任(學校領導及專業發展)鄧樂濤先生擔任聯校音樂節的主禮嘉賓。趙增熹先生在活動後與眾校師生及家長分享學習音樂能令每一個人心境年輕，更寄語每一位同學能找到自己的強項，發揮才華，將來貢獻社會。陳尚文專員勉勵同學們繼續努力，繼續展示自己的音樂才華，為社區注入正能量。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳