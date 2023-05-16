【東張西望】公屋住戶受高空擲物困擾多時　梁菁琳陪苦主直踩管理處【有片】

在昨晚（5月15日）播出的《東張西望》中，播出一宗受高空擲物困擾的報料，家住屯門山景邨的觀眾蘇小姐指寓所對出的平台常有不同的垃圾，聯絡管理處、報警、找不同政府部門也未可解決問題。

《東張西望》主持梁菁琳陪同蘇小姐到管理處提出要求，事件終於有突破性進展！

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遇「空降」衛生巾

蘇小姐寓所對出平台上有不少由樓上住戶擲下的垃圾，如：使用過的衛生巾、避孕套、紙巾、飯盒、已使用的棉花棒、蕉皮、煙頭。

蘇小姐指不同的垃圾會出現在窗台、冷氣機頂的位置，她擔心用過的衛生用品會散播細菌。

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求助無效

飽受困擾的蘇小姐，曾經報警求助，警察後來向管理處講述事件，管理處就安排工作人員到場清理垃圾，後來垃圾堆積的情況就再次出現，更是愈來愈嚴重。

她也曾房屋署、食環署等不同政府部門，再加上她曾報警，各方也是「一拖再拖」，指正在處理事件。

▲ 飽受困擾的蘇小姐曾報警、向政府部門求助，可惜也未見成效。（影片截圖）

《東張》陪同苦主直踩管理處

梁菁琳陪同蘇小姐再到管理處了解事件，梁菁琳向職員表明自己是來先《東張西望》，職員回應蘇小姐：「我哋會幫你搵主任去處理，我我哋會話返畀主任聽，叫佢同你盡快安排呢一、兩日同你安裝（鏡頭）。」

其後，蘇小姐在管理處外受訪，她說：「有你哋（《東張西望》）幫手，應該OK嘅，佢哋話係急單，呢一、兩日同我處理。」

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