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【學校動態】馬陳端喜中學辦「中華文化日」　師生同樂體驗中華傳統技藝

教育 10:56 2023/05/16

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

馬陳端喜紀念中學舉辦第一屆「中華文化日」活動。

香港路德會馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學（下稱「馬中」）致力於推廣中華文化、建構國民身分認同。校方每週均舉辦升旗典禮，並由老師向同學分享有關中華文化及中國國情的內容，以增進同學對中華文化及中國國情的認識。

最新影片推介︰

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馬中5月12日在校內舉辦第一屆「中華文化日」活動，希望透過讓同學親身體驗中華文化之美，從而在校內推廣中華文化、鞏固國民身分認同。

當日校方安排了十多個傳統文化體驗攤位，其中包括造紙術體驗、傳統剪紙藝術、華服穿著體驗等。校方期望跳出課堂直授的框框，讓同學親身參與其中，親身體驗中華文化之美，從而提高同學對中華文化的認同感及學習動機。

其中在造紙術攤位，科學科老師悉心為同學講解中國造紙術的起源，並仿效古人做法，將紙漿平攤在紗網上，然後加以乾花點綴，再將紙漿風乾，從而成功獲得一張精美的古紙。

與此同時，校方亦安排了專業的變面導師為同學帶來精彩的變面表演，期間更讓同學在導師的指引下成功嘗試變面。校方希望透過讓同學親身觀賞並嘗試，提升同學對中華傳統技藝的興趣，從而立志傳承這些不可多得的中華文化瑰寶。

在是次活動中，同學們反應熱烈，各個攤位都大排長龍、深受歡迎；而老師們亦參與其中，實現師生同樂，共同領會中華文化之美。

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責任編輯︰王明芳

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