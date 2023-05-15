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許志安洛杉磯舉行演唱會　安仔難忘歌迷燈海：感動到唱不了

娛樂 21:01 2023/05/15

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

許志安日前於美國洛杉磯舉行《HUMAN LIVE許志安演唱會》，繼上次大西洋城站反應熱烈後，今次fans更加熱情，更令安仔感動哽咽，感激樂迷的支持，他完全接收到大家的愛與力量。

安仔打頭陣為大家送上《Remember Me》（電影《玩轉極樂園》主題曲），然後一口氣唱出首首經典作品：《一步一生》、《半天假》、《一加一減你》、《愛你》，再為大家送上《人與人之間》及《不枉》兩首新歌。

自彈自唱《真的愛你》

適逢演唱會臨近母親節，安仔特意苦練了BEYOND的《真的愛你》在台上自彈自唱送給現場樂迷。

至於另一亮點，是安仔在encore部份唱出《世紀末煙花》時，台下樂迷自發打開手機燈形成一片燈海，安仔被場面所感動哽咽。

完騷後安仔接受訪問，被問到今次開演唱會的感受，他感謝大家為他留下難忘的回憶：「今次洛杉磯站好開心，大家送咗特別的回憶及畫面給我！我也有送一份禮物給大家，就是我特意練習了《真的愛你》自彈自唱，我聽到他們很開心，有一種互相關心，很溫暖的感覺，這是一個很難忘的畫面。」

感覺如漫天煙花綻放

安仔難忘燈海的畫面，他說：「有一個『催淚彈』令我唱不了，就是我唱世紀末煙花的時候，他們打開了手機燈，逐個打開慢慢變成全場都是，讓我感覺漫天煙花在綻放，這是他們送給我的畫面，感動到我都唱不了。」

安仔亦表示這兩場演唱會有很大得著，他說：「大西洋城及洛杉磯這兩站，給我很大的得着。其實每次上台我都很珍惜，我想找回自己的舞台用心唱歌給大家，我被這兩場的觀眾深深打動了，那份力量及愛令我有很大得着，在這裏再次感謝這兩場入場的觀眾！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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