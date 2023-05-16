【殺校潮】獻主會溥仁小學收生欠1人面臨殺校　羅毓儀返母校爆喊︰唔捨得所有嘢

▲ 母校面臨殺校，羅毓儀跟《東張》回校受訪爆喊。

殺校潮持續，位於黃大仙的獻主會溥仁小學因小一收生尚欠一名學生，未達開班線而面臨殺校。此校是區內的愛心屋邨小學，亦是TVB小花羅毓儀的母校。羅毓儀隨《東張西望》回母校，她讚學校充滿人情味，用心教學生有正確的價值觀，想到如母校被殺即爆喊，「唔捨得所有嘢，後悔點解自己唔多啲返嚟」。

近年適齡學童人數大減，屹立黃大仙區58年的獻主會溥仁小學，今年9月未獲批准開設小一，面臨「殺校」危機。該校距離「開班線」要求僅差1人，多位學生家長紛紛表示可惜，更大讚關顧特殊學習需要的學生，令SEN孩子愛上學習及提升自信。

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羅毓儀母校面臨殺校

26歲的TVB小花羅毓儀（Yuki）讀書成績優異，2018年於城大以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，畢業後曾到內地中山當MT（Management Trainee，見習行政人員職位）。羅毓儀小學並非就讀名校，而是黃大仙一所屋邨小學「獻主會溥仁小學」（下稱「溥仁」）。

近日《東張西望》播出，羅毓儀回到面臨被殺的母校，已畢業14年的校友羅毓儀跟媽咪回校，她在節目中有感校園校內的感覺大不同，更撞見曾教過她的薛Sir，跟老師一同看昔日的學生照，羅毓儀笑說自己當時像「生無可戀」。薛Sir大讚她以前好乖，Yuki笑言其實當老師看不到時就偷偷打機。

▲ 羅毓儀跟媽媽返母校。（影片截圖）

羅毓儀的媽媽同行，她們知道殺校消息特意回來，亦遇到校友會主席。Yuki表示媽媽當年是家教會的一分子，舉行了「故事媽媽」活動講故事，同學稱媽媽為麵包超人，很搞笑、很有回憶。

老師教正確觀面對難題

羅毓儀表示由1年級至6年級都是讀C班，她走進6C班房，表示班房的設施已不同了，她在班房接受東張主持訪問，羅毓儀收起甜笑有感而發︰

呢間學校你問是否一間名校？絕對不是，只是屋邨學校。知道現時很多家長和小朋友的目標是一定要入名校，我自己覺得呢間學校令到學生的想法變得正確……細個都覺得成績緊要，但長大就覺得人情味、點樣正確面對難題更最重要。

主持追問如真的殺校，最不捨的是什麼？羅毓儀忍不住低頭哭起來，「所有嘢，所以依家有啲後悔，點解自己唔多啲返嚟」。

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關愛SEN學生

獻主會溥仁小學重視關愛，校方有少數族裔學生，另約有一半學生有不同特殊教育需要，校方很關注每位學生的需要，如小一課室特別設計，放有各式遊戲，老師可藉跟小朋友玩遊戲而多了解他們的想法。節目訪問了不少學生家長，有數位家長表示自己的子女都有不同的SEN，如專注力不足、讀寫障礙，知道溥仁投放資源人力去應對不同學生，令子女大有進步，如平時不愛學習變成主動說要完成功課。另有家長兒子是在校生，故女兒都首選此校入讀小一班，有感只是差一位小一生，但教育局發殺校通知，又要家長數日之間決定選另一學校，令他們感徬徨，做法太絕情，期望可酌情處理。

據悉校方已向教育局發信，正爭取「1年過渡期」，現正等候局方回覆，惟倘申請不獲接納，學校便會於2026/27學年停止獲得政府資助，意即面臨逐步殺校。教育局回覆表示，會審慎考慮學校提交意見。

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責任編輯︰王明芳