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【食用安全】美4歲女童大腿遭麥樂雞二級燙傷　父母怒提告麥當勞1個原因獲賠償

食用安全 12:53 2023/05/16

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4歲女童食麥樂雞太熱遭二級灼傷，父母怒提告麥當勞1原因判賠。

食炸物要小心燙傷！一名4歲女童因不慎將剛炸好的麥樂雞塊掉在腿上，造成二級灼傷，惹怒其父母向麥當勞提告，最終麥當勞因1疏忽被判賠償。

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綜合外國媒體報道，事發於2019年，一對美國夫婦和4歲女兒在佛州塔瑪拉克一間麥當勞外賣了兒童套餐，卻在將包裝袋遞給後座女兒時，滾燙的麥樂雞塊掉在了女兒腿上，造成她大腿二級灼傷。

事後，女童父母憤怒提告，表示麥當勞的麥樂雞溫度過高，卻沒有任何危險警告提醒食客；並認為雞塊存在缺陷，不適合給人食用。

面對指控，麥當勞反駁稱，麥樂雞塊必須具一定溫度才能殺滅沙門氏菌，避免食客進食後感染；更指出雞塊的設計不是用於夾在人肉和安全帶之間超過2分鐘，諷刺女童的燙傷其父母亦有責任。涉事分店老闆Brent Upchurch認為，他們並無違反供應兒童餐的規定。

判麥當勞存在疏忽需賠償

佛羅里達陪審團駁回原告認為雞塊有缺陷的指控，但最終認定，麥當勞和特許經營商確實沒有警告顧客食用熱食的風險，所以應該為此意外負責任；但尚未決定麥當勞和分店需要賠償原告的金額。

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責任編輯：羅嘉欣

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