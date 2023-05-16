【學校動態】彩聖辦英語日及世界閱讀日　透過動態活動讓學生投入學習

▲ 上月，彩雲聖若瑟小學舉辦了英語日及世界閱讀日活動。

彩雲聖若瑟小學最近舉辦了英語日及世界閱讀日活動，讓學生們通過攤位遊戲、課堂活動和表演藝術來享受學習英語的樂趣；而世界閱讀日則安排了作家講座、運動及武術圖書分享會，以及閱讀活動讓同學喜愛閱讀。

英文日當日，學校在操場上設置了復活節主題的遊戲攤位，讓學生通過遊戲和手工製作來認識英語，亦加深他們對世界各地復活節傳統的認識。更重要的是，學生們有機會在課堂上通過猜謎遊戲、超級電視遊戲等，來鍛鍊他們的口語能力和批判性思維能力。

最新影片推介︰

學校更邀請了一班演員到校，在禮堂為同學們表演了一場生動有趣的戲劇——《約瑟夫和他的夢衣》。不得不提的是，這個節目的一大亮點是可以讓學生和老師在舞台上與表演者一起表演和跳舞，令每位同學除了學到英語之外，亦為他們帶來歡樂。

而一年一度的世界閱讀日亦隨之進行。為了提升學生的閱讀興趣，以及培養閱讀的習慣，本年度的主題為「閱讀滿繽紛」。當天邀請了兩位作家——曹樂瑩小姐及鍾芯豫小姐，為同學介紹環保旅遊書《低碳。好行》，作者帶領同學透過遊覽導賞，去認識香港的景點，以及認識環保的概念。同學們投入聆聽、表現積極感興趣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

及後，老師亦精心為同學準備運動及武術圖書分享會，當中介紹了「香港非遺與葉問詠春」上、下冊《阿樺出拳》《阿樺秘笈》，配以影片，並邀請學生一起打詠春拳第一套套路——「小念頭」，無論台上台下，學生都打得有板有眼。及後，還安排了「e悅讀」電子書問答比賽、圖書推介、講故事比賽，以及Fun Fun Fun神秘書簽活動，以提升學生對閱讀的興趣。

學校表示，安排以上活動，旨在營造語境，讓同學更有興趣、更投入去學習，亦為他們留下難忘的學習經歷。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳