【一舞傾城】蔡潔被李嘉霸王硬上弓畫面震撼 　近年表現亮眼樣子甜美成民選最靚花旦

▲ 蔡潔近年表現愈來愈好。

TVB劇集《一舞傾城》昨日（5月15日）正式首播，首集登場陳法蓉（飾沙律媽）為萬國城夜總會38組的媽媽生，她率領的有皇牌小姐蔡潔（飾Monica）﹑文凱玲（飾Money），之後還會加入陳星妤（飾KK）等。

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蔡潔險被強姦

劇情講到作為皇牌小姐的蔡潔深受客人喜歡，一晚要走好多枱招呼客人，昨晚談到她要招呼李嘉（飾鷹哥），期間更被李嘉推倒於枱上，李嘉霸王硬上弓，騎在蔡潔身上，並粗暴地撕破絲襪，蔡潔不斷作出掙扎，並流著淚在房中大叫：「救命！放開！」幸好最終得到楊明（飾志飛）拯救才沒事。

首集已經有如此激烈的強姦戲，難怪網民都留言指看得肉緊，相信劇情會愈來愈緊張。

▲ 好激呀！

李嘉弄傷

談到這場霸王硬上弓場口，蔡潔說：「拍呢場戲時我冇整親，反而阿嘉畀張枱嘅玻璃整親，記得拍咗第一Take時佢係血流不止，大家都唔知點算好，呢個時候男人就會發揮好Man嘅魅力，佢完全係唔Care個傷口，最後好順利地拍晒。」

她又笑言李嘉現實中是大細路：「我睇落弱質纖纖，阿嘉就好大隻，但我哋現實相處當中，佢只係細路仔嚟，性格好可愛，有時反而我仲Man啲。」

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參考大美人鍾楚紅的作品

提到今次她為角色做的事前準備，蔡潔透露請教了一位曾在夜總會工作的朋友：「我捉住佢問咗好多，聽咗好多真實故事之後，令到我對角色多咗好多Connection。」

她續指90年代美的標準，與現今社會大相逕庭，她事前還參考了大美人鍾楚紅的作品：「嗰時鍾意濃妝艷抹，着裝比較誇張，我自己好少咁樣打扮，事前都擔心自己做唔做得到，搵咗好多當時美人嘅形象參考，其中一位就係鍾楚紅小姐，佢都演過類似角色，有搵一啲佢嘅作品參考，佢真係太靚喇。其實當你化晒妝、整晒頭換埋戲服，一行入個景就會自然代入咗個角色，好享受拍攝過程。」

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被選為最靚花旦

近年蔡潔在不少劇集有亮眼表現包括《廉政狙擊》﹑《法證先鋒V》﹑《拳王》等，加上她經常被指「似李佳芯」更令人印象深刻。

早前有網民提議選出本年度最靚花旦，除了林夏薇、胡定欣、蔡思貝、李佳芯等和小花郭柏妍﹑張曦雯等上榜外，當中以蔡潔為最高票數，其次為李佳芯，而陳嘉慧得第三。足見，蔡潔人氣爆升，成為不少網民的女神。

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