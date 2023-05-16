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【移除古樹】荃灣一棵古樹遭移除　康文署：該樹已枯萎

社會 11:28 2023/05/16

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荃灣賽馬會德華公園（民政事務署圖片）

康樂及文化事務署今日（16日）移除位於荃灣賽馬會德華公園一棵已枯萎的古樹名木，並會安排在原址附近位置補種一棵烏桕。

康文署指，有關的古樹名木是一棵銀杏，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD TW／6，樹木高度為九米。早於2018年發現該樹木健康情況轉差，出現樹冠稀疏及枝條枯死的問題，並已即時對該古樹名木加強樹木護養工作及定期檢查樹木健康狀況，以作出相應的跟進安排。

在2020年有關樹木的健康情況持續惡化，康文署隨即加強樹木檢查及進行一系列樹木護養工作，包括施肥、鬆土及擴闊樹穴等。於二○二二年八月康文署再次實地檢查時，該樹樹枝及樹幹枯乾，亦沒有新葉芽生長，確定有關樹木已經枯萎。

在諮詢發展局綠化、園境及樹木管理組、城市林務諮詢小組及荃灣區議會有關移除該棵樹木的意見後，康文署已於今日移除該樹木，並會安排在原址附近位置補種一棵烏桕。

康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

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責任編輯：陳麗娜

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