【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO

▲ 廚房剛裝修完，湧現逾百隻不明小蟲殺不完，專家教1招輕鬆KO。

春夏季是蚊蟲活躍的季節，天氣炎熱，再加上潮濕，家居經常出現各種昆蟲。近日有網民發文大呻，家中廚房剛裝修完，卻湧現大量不明小蟲，無論用什麼方法都難以徹底消滅，遂發文詢問網民建議。

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該名網民14日於Facebook群組「家居裝修分享谷」發文並附上照片，表示家中半年前完成裝修不久，最近兩周卻於廚房出現過百隻不明小蟲，「勁細粒，一撳死係橙色」。他又指，曾嘗試噴灑滅蟲劑和使用滅蟲彈等多種滅蟲方法，但小蟲很快又再次出現，「每次都死幾百隻，但又好快出現返」。

事主懷疑為廚房地台和廚櫃中間縫隙生蟲，並表示「已call埋滅蟲師傅，你哋有無試過遇到？」從照片中可見，廚房角落有大量疑似蚊滋的黑色小蟲附身在地上及墻面，單是照片中的小蟲已經有近百隻。

帖文曝光後引來網民的熱議，紛紛向事主提出建議，「因為濕氣勁，乾咗先好放入櫃，或開吓風扇」、「要清積水同埋倒綠水去渠」、「在蟲出沒處，不停噴酒精，有啲啲改善」。

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對付室內「小蚊滋」方法

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強早前受訪時指，室內出沒的「小蚊滋」，主要是蚤蠅和蛾蚋（又稱「毛蠓」）。雖然牠們並不吸血，但屬滋擾性飛蟲，亦有機會傳播病原體或細菌，故不建議直接用手拍打。

他建議，在家中預備一瓶氣霧裝殺蟲劑噴一噴，牠們就會死。若一定要拍死牠，建議戴上手套，或者利用報紙、蚊拍等物件去處理。

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防止滋生方法

除了保持家居乾爽，由於蚤蠅及蛾蚋，一般會在一些並非經常排水的喉管，尤其是浴室地台上的去水位產卵，加上依靠有機物如頭髮和皮屑作為營養成長。陳偉強還建議，定期在去水口倒進1:99稀釋漂白水，以防止「小蚊滋」滋生。

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如果不想使用漂白水，可以用醋或梳打粉代替，但切忌混合這兩種成分。陳偉強解釋：

醋加水，或用梳打粉加水，產生強酸或強鹼效果時，可破壞牠們的生長環境。這方法可以一試，但最好還是使用漂白水，因為比較有效。

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責任編輯：羅嘉欣