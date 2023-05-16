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【超級毛特兒大賽】周奕瑋黃嘉雯主持真「狗」騷　林珊珊細女「野人」李怡任教Doga

娛樂 12:03 2023/05/16

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Doga（狗瑜伽）導師「野人」李怡任《全美超級模特兒新秀大賽》導師。

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）、黃嘉雯（Carmaney）及Yumi（鍾柔美）任主持的J2真「狗」騷《超級毛特兒大賽》將於5月22 日起播出，製作組今日發布節目重點內容及7人星級專業團隊陣容。

《超毛》將以淘汰賽形式進行，16組預備生最終淘汰剩8強進身總決賽。淘汰過程中，狗狗除了要與主人一起經歷多輪「影靚相」考驗，當中包括對台前幕後均是難度極高的水著照；還要齊齊接受「交換主人」、「人犬互換RPG」、「睡衣派對」、「超版障礙賽」等不同類型挑戰。

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作為瞄準狗狗版《全美超級模特兒新秀大賽》為目標的香港電視史首個選美真狗騷，為將人狗「預備生」天生潛能發揮至極限，製作組找來7人專業團隊為狗狗及主人進行再培訓及形象改造，Doga（狗瑜伽）導師野人（李怡）、擁有寵物美容13年年資Naomi，擁有15年動物訓練經驗的動物行為訓練師Garay。

他們將負責不同的再培訓計劃，至於坐擁多個國際專業資格的全港唯一犬隻家長指導員的李詠妍（Eurica），則會負責策劃別出心裁的挑戰，幫助主人了解狗狗內心世界。

野人指，Doga需要天時地利及人狗配合。

林珊珊細女教Doga

四大「再培訓導師」之中，野人乃知名經理人林珊珊細女，自小對能量治療有著濃厚興趣的她，約8年前開始鑽研不同類型的能量治療，並從中發展成為Doga。

野人受訪謂：「本身我有6年左右嘅瑜伽導師牌，咁我學能量治療最初接觸嘅就係寵物傳心術，著名馴狗大師（Cesar Millan）講過，當我哋焦慮時，狗隻會透過狗帶Feel到我哋嘅情緒，既然瑜伽可以幫助我哋平靜，寵物都可以透過呢方面互動吸收到呢種平靜。」

她續指，Doga需要天時地利及人狗配合，想知Doga到底是怎麼一回事。

至於負責形象改善工程，是坐擁多年形象設計經驗的大會形象設計師Cindy Tang、被譽為「世界十大婚禮攝影師」的寵物藝術攝影師蔡敏亮（CM Leung），及曾拍攝超過5,000隻寵物的專業攝影師陳文隽（Tom Chan），三大星級名師將攜手打造狗狗及主人至Sharp至醒一面。

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突破盲點訓練狗隻

談到與專業團隊互動，Anne與Jarvis均大讚神奇，Anne笑指透過與專業團隊相處，讓她感覺「似嚟學嘢多過做嘢」，Jarvis則感嘆原來自己很無知：「好多知識真係未聽過。」

他又指，與Garay的交流讓他很難忘：「我隻狗本身唔係好聽指令，因為我媽好縱佢，佢咩零食都食過，所以用零食引佢接受訓練係唔見效，但Garay就突破盲點諗到方法訓練我隻狗。」

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