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【大灣區醫護】廣東省衛健委主任：兩地合作於新冠疫情取得矚目成就 　正積極籌劃本港醫護前往內地交流

社會 11:32 2023/05/16

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醫管局研討會。廣東省衛生健康委主任朱宏。（梁偉榮攝）

廣東省衛生健康委主任朱宏表示，新冠疫情期間733名醫護人員赴港，分享防控及重症預防的救治經驗方法，並全力保障各類物資供應，雖然工作困難，但認為香港及廣東省共同面對新冠疫情，取得舉世矚目的成就。

朱宏出席醫管局研討會表示，廣東省於疫情時於疫區的時候進行「可轉化傳染病區建設」。他表示，疫情時候，3間醫院「先行先試」，於24小時內轉變成傳染病醫院，進行統一病人收治。

本港醫管局與廣東省衞健委推出「大灣區醫療人才交流計劃」。朱宏表示，有10名醫師、3名中醫專家以及70名護士來港；他表示，正積極籌劃本港醫生及護士前往內地交流。

他表示，港大深圳醫院、中大深圳醫學院以及香港科技大學廣州分別於前海、橫琴以及廣州開展廣泛合作。另外，廣東超過34間醫療機構由港澳人士開設，共有549名港澳醫師於內地執業，期望日後可以組建「專科聯盟」。

醫管局研討會。港大深圳醫院院長張文智。（梁偉榮攝）

出席同一活動的港大深圳醫院院長張文智表示，該院的二期大樓會於2025年落成，會增設1千張病床，以及科研大樓。

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記者：陳展棋

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