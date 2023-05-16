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【網絡熱話】光顧美容院激光洗紋身 　港女疑遭2級燒傷皮膚潰爛起密集水泡

健康 12:45 2023/05/16

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光顧美容院，港女洗紋身不成，反遭2級燒傷！有女子早前於網上分享有關悲慘遭遇，指自己早前因想除去身上的紋身，於是便光顧屯門一間美容院，打算激光形式洗走紋身。豈料，事後紋身未有成功洗走不特止，她身上皮膚更疑似遭2級燒傷。由她上載的照片可見，紋身位置的皮膚潰爛嚴重，亦起了不少水泡，令不少網民大呼恐怖。

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女事主早前於facebook專頁「真.屯門友」發文指責「激光洗紋身」令她「皮膚爛晒」，即使醫生已確認是「2級燒傷」，但涉事美容院卻不承認責任，不但不願退款，更質問事主為何睇醫生，反指她目前情況是正常。對於美容院的卸責態度，事主深感氣憤，因此強烈呼籲屯門街坊不要再光顧對方。

事主紋身位置的皮膚潰爛嚴重，而且起有不少水泡。(FB圖片)

大家真係千祈唔好去呢間美容院，我去激光洗紋身，皮膚爛晒，睇醫生話係2級燒傷，依家間鋪頭唔負責，唔肯退錢，話正常，仲問我做咩去睇醫生，所以希望講畀屯門街坊知，千祈唔好再去幫襯。

此外，事主亦留言補充指，這是她第一次光顧該美容院，而事後對方亦未有提供收據，她僅有轉帳予美容院的紀錄。她又後悔指自己因為貪平肇禍，指「之前喺2個醫生度洗左10次，都無咁傷！我見淨返唔太多色，試下其他出晒事」、「之前個醫生洗得好好，不過比較貴」。

事件曝光後，迅速成為網民熱話，不少網民均對事主情況寄予無限同情，除了提供不少護理傷口的方法，有人更指不能助長歪風，建議報警和向消委會求助。

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責任編輯：羅嘉欣

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