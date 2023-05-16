【逆天奇案2】26年後重返TVB梁小冰有意演《開心速遞》　陳嘉輝超寵妻分享相處之道

▲ 陳嘉輝和梁小冰雙雙受訪。

TVB劇《逆天奇案2》今天（5月16日）於電視城舉行拜神儀式，一眾演員陳嘉輝、梁小冰、陳展鵬、林夏薇、方力申、黃智賢、蔣祖曼、馮盈盈等齊齊出席，場面熱鬧。

陳嘉輝和梁小冰一同接受TOPick訪問，夫妻檔上陣的他們分享第4次合作的感受，又大談愛情保鮮法。

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夫妻檔客串

陳嘉輝和梁小冰將於《逆天奇案2》中客串數集，夫婦二人都表示可以齊參演感開心，陳嘉輝並指：「我哋拍呢套劇，監製搵我哋做情侶咁就更加開心，可以成日喺埋一齊，幾開心。」

至於相隔多年「回娘家」的梁小冰謂：「26年未返過TVB拍嘢，好開心，因為志江（《逆天奇案2》監製）係我哋對上一套劇（合作）已係《鹿鼎記》嘅時候。26年後佢又邀請我，所以覺得好開心，幕後嘅人都係我合作過嘅、認識嘅，好有親切感。」

然後她對丈夫說：「23年後同輝哥合作，對上一次我哋合作邊套啊？」陳嘉輝回答：「《梁山泊與祝英台》。」梁小冰續稱：「我哋當時係仇人嚟，今次佢飾演一個好好先生，好似要拯救我。」陳嘉輝補充：「同埋買靚衫畀你著。」

然後梁小冰接著說：「包養我。又有錢又靚仔，又有情有義。聽講你暗戀咗我好多年。」陳嘉輝承認：「係，一直畀喺個心度唔講出嚟，直至𠵱家先敢講。」真是甜蜜到爆。

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第四度合作

原來夫妻二人之前已一同3部劇，因此梁小冰也問丈夫：「今次係第4部，我哋算唔算係Good Partner呢？」陳嘉輝謂：「我哋次次拍都好開心，好難得又鍾意大家一齊拍嘢，又鍾意一齊對稿，希望有唔同嘅火花，畀觀眾有一個新啲嘅感受同感覺。」

有些演員不喜歡夫妻檔上陣，梁小冰則不介意：「好鍾意同嘉輝拍戲。其實每次同佢拍戲都好開心，因為佢係一個Good Partner。佢將自己嘅台詞背好晒，仲會照顧埋我。」

此外她更指相隔26年返TVB，基本上都「唔識路」，對丈夫說：「全靠你呢個導遊，帶我去咩廠咩化妝間，有佢喺度就好好。我哋喺屋企會對好晒稿，熟讀晒劇本，去到現場基本上就可以拍。」

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梁小冰已預備《開心速遞》

此外，很多觀眾一直關心梁小冰會否以朱Ling（吳偉豪飾）和TT（梁証嘉飾）的媽媽身份登場《愛‧回家之開心速遞》，小冰爽快回答：「其實我Ready㗎！」

但她稱：「不過最緊要係《愛‧回家》嘅監製同編劇真係想搵我，因為唔想表錯情。雖然網民同觀眾都問我幾時去客串，但驚佢哋嘅劇組唔係搵我，驚自告奮勇會食檸檬。話唔埋安排畀朱律師嘅會有其他選擇呢？」陳嘉輝回答：「我唔知啊。」

梁小冰看着丈夫說：「你有3個仔。其實我都恨到口水流，我得1個仔咋，如果有3個，我幾好福氣。」陳嘉輝即謂：「3個都係靚仔。」梁小冰已準備好：「I'm ready！我要等人哋去邀請我。」

▲ （FB圖片）

一家三口慶節

前日是母親節，陳嘉輝透露一家三口一起外出慶祝：「我哋去咗食飯，買咗花畀佢。」梁小冰甜蜜稱：「佢同小朋友揀咗一個粉紫色嘅手袋畀我，係我好鍾意嘅顏色。囝囝就特別用紙摺咗一朵玫瑰花，仲摺埋個盒，每個盒嘅一邊就寫晒啲好愛我嘅字眼，向我示愛，所以母親節都過得好Sweet。」

問到陳嘉輝會否親手製作禮物送給太太？他說：「我手工整嘅嘢就唔係好得，寧願買，買就會比較容易接受。如果唔係我整完之後被問：『咩嚟㗎？』咁就唔係幾好。」

梁小冰笑言：「唔好期望佢，但我囝囝就叻啲，畫公仔、畫畫、手工就叻好多。」

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相愛三十年

二人由拍拖到結婚至今相戀30載，人前人後都十分甜蜜，堪稱模範夫婦，梁小冰說：「今年係我哋拍拖30周年、結婚23周年，永遠Keep住間唔中合作下，拍下嘢，擦下火花。」

陳嘉輝強調：「最緊要係所有節日都一定唔好放過，一定要去慶祝。」梁小冰稱：「佢好有儀式感。」陳嘉輝提醒各位男士：「唔可以有任何藉口而錯過咗嗰個節日。」

梁小冰甜笑道：「所以一年嘅聖誕節、生日、母親節、情人節......陳生都要點蠟燭、（準備）花、蛋糕、禮物，佢好鍾意咁樣㗎，搞好多嘢。我諗呢個都係Keep住30年不變。」陳嘉輝笑言：「因為有節日就可以不停地去慶祝，可以好開心。」梁小冰覺得：「Keep住初戀嘅感覺。」

記者：梁樂欣

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