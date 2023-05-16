【人道救援】25歲女戰火下搭35小時巴士撤離戰區　盼戰火平息後重返蘇丹工作

▲ 25歲港人劉樂瑩。（陳永康攝）

「朝早諗住起身就聽到槍聲，遠處仲見到煙霧，覺得好似有啲唔對路...」​​非洲東北部國家蘇丹近期爆發內戰，首都喀土穆陷入戰火，數以十萬計蘇丹人流離失所。25歲港人劉樂瑩於聯合國兒童基金會（UNICEF）蘇丹辦事處工作，內戰爆發時正身處喀土穆，無奈當地突然爆發內戰，UNICEF只好安排她上月底回港。

劉樂瑩於蘇丹主要負責報導當地兒童的情況，並於當地宣傳救生訊息。劉樂瑩指，今次回港屬意料之外，因蘇丹內戰持續將近一個月，仍沒有好轉的跡象，UNICEF為保障員工的安全，決定安排其撤離蘇丹。

受家人影響立志在非牟利機構工作 自動請纓前往蘇丹

劉樂瑩受家人影響，從小便立志在非牟利機構工作。劉樂瑩的爸爸在內地出生，及後偷渡來到香港。她表示，爸爸小時候在內地的生活環境很差，得不到三餐溫飽，更遑論讀書，因此決定偷渡來港過更好的生活。她憶述，爸爸曾告訴她，他來港後看到的第一個畫面就是一群小朋友背著書包上學，當時心想即使自己沒有機會上學，將來也一定要讓自己的子女讀書。劉樂瑩深受爸爸的經歷影響，加上中學時修讀歷史，了解到國際機構可以為人類謀福祉，便立志將來加入國際機構。

劉樂瑩一畢業便在UNICEF越南辦事處工作，三年的經驗讓她體驗到國際組織在發展中國家作出的貢獻。劉樂瑩當時在越南的山區為小數族裔提供教學機會，她指，UNICEF除了親身幫助當地居民，還會做很多倡議工作，讓當地居民的生活長遠來說得到幫助。劉樂瑩表示，在越南數年的工作讓她學到很多，但她希望再做多點，「越南係相對幸福少少嘅地方，但我想睇下UNICEF喺人道救援方面，喺再落後啲嘅第三世界國家會做啲咩」，因此主動申請蘇丹的工作機會。

炸彈屋外50米炸開 搭35小時巴士撤離

劉樂瑩指，今次的內戰來得突然，她和同事都預計不到。她憶述，上月15日星期六不用上班，如常留在家中，怎料突然聽到遠處傳來槍聲，一些房屋亦冒出黑煙，內戰突然開始。由戰亂開始到撤離蘇丹，劉樂瑩足足7日沒有離開家門，每日聽著槍聲、戰機聲，依靠已離開的鄰居家中的食物和無線電生存。生活在戰火中一星期，劉樂瑩表示一開始未有太大的感受，更笑指已經學會如何分辨槍聲、爆炸聲、戰機聲等。劉樂瑩慶幸有UNICEF的支援，指自己在蘇丹算是條件較好的一群，而且食物、食水和無線電亦剛好足夠應付至撤離前。

劉樂瑩留在家中的第6日突然有炸彈在她家約50米外爆炸，她形容當時整幢房子及窗戶都感受到震動，「嗰時係感受到一股浪咁樣」，令本來沒有太大感受的她開始認為要離開戰區。劉樂瑩指，UNICEF在衝突後第7日安排員工離開蘇丹，整個撤離過程歷時4日。她先由家中去到首都較為安全的地方，及後因戰事影響沒有飛機可以進入首都，需要搭35小時的巴士前往蘇丹港，再搭12小時船到達沙地阿拉伯，方能搭飛機到肯亞，再自行安排交通會港，途中只能靠自己帶的水和乾糧維生。

離開感無奈及無力 現遙距為蘇丹人提供協助

相比自己，劉樂瑩更擔心當地居民和其他UNICEF同事的安危。劉樂瑩稱，多個UNICEF在蘇丹的倉庫和辦事處被搶劫，更有5名人道救援者因為今次的內戰喪生，她十分擔心當地的同事，人道救援的工作亦大受影響。她續指，衝突爆發至今，不少公共服務已停止運作，學校關閉，只剩一成醫院仍在運作，當地的居民和兒童的生活環境十分惡劣，受傷和需要醫療補給的居民得不到治療。

雖然經歷多日戰亂，劉樂瑩仍想繼續留下幫助受到戰火影響的蘇丹人。她指，自己和其他同時都想繼續留在蘇丹為當地居民發聲，繼續倡議工作。比起害怕，她感受到更多的是無奈和無力感，「我哋嚟係為咗當地兒童，但而家冇辦法為佢哋做啲咩就需要撤離」。劉樂瑩現在以遙距工作的方式，盡量為有需要的蘇丹人提供協助，包括提供教學中心、治療嚴重營養不良的兒童等。雖然在戰亂地區能做的工作有限，但他們仍有為因戰亂流離失所的居民提供醫療和衛生設備。

盼港人多關心蘇丹戰事

由戰區回到香港，劉樂瑩想起一些港人覺得習以為常的事情，蘇丹人都沒法享受。她不時亦會想起蘇丹所發生的事，指「我地幸福嘅生活唔係必然」，希望香港人在安穩、幸福生活的同時，亦可多關心蘇丹的戰事，了解世界發生的事。

劉樂瑩的家人對她的工作能為落後地區出一分力十分自豪，亦支持她於戰火平息後再回到蘇丹繼續人道救援的工作。

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記者：吳穎嵛