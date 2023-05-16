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【智能家具】德國寶WiFi智能移動空調免安裝　具冷暖吹風抽濕功能一年四季可用

休閒消費 12:03 2023/05/16

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德國寶 WiFi 智能移動冷暖空調 PAC-CH416-SC | 建議零售價：$7,180。

週末加班沒有中央空調？家居維修外牆不能使用冷氣？在商場、店舖出入口工作冷氣不足？酷熱天氣之下沒有冷氣確實令人難以忍受！德國寶貼心為您推薦全新 WiFi 智能移動冷暖空調(PAC-CH416-SC)，16,000 BTU（約 2 匹）超強馬力為您極速降溫，而且無需安裝，13A插頭一插即用，更可隨時移動至所需位置，從睡房、客廳到廚房，去到邊涼到邊；一機有齊冷風、暖風、抽濕及吹風 4 合 1 功能，一年四季365日皆適用，極方便之餘亦是您的慳錢慳位首選！

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此外，此款移動冷暖空調更配備ＷiFi智能控制功能，只需簡單連接德國寶 Smart Control APP，即可隨時隨地一APP控制移動冷暖空調的所有功能：上班或回家前預先開機，為您打造至舒適工作或休息環境；甚至「大頭蝦」忘記關機時，無論身處何地皆可用APP遙距關機，極之貼心方便，亦是照顧毛孩、小童、長家的好幫手！

買冷氣最緊要夠凍又凍得快！德國寶全新WiFi 智能移動冷暖空調(PAC-CH416-SC)每小時製冷為16,000 BTU（約2匹馬力），製暖為 11,200 BTU，適用面積可達 35-40m2，即約 376-430 呎空間，可將冷氣或暖氣均勻吹送至家居每個角落，為您打造最舒適宜人的空間，一機全屋都夠涼。

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此外，特別採用 R290 環保雪種，具備特快製冷及強效冷凍的特性，啟動移動空調後能瞬間降低室溫，極速掃走一室悶熱，而且不含氯元素，對臭氧無害之餘，比一般雪種更環保，幫您慳上加慳。

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責任編輯︰陳珈希

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