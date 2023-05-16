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【受驚過度】鄰居放鞭炮太大聲　初生嬰嚇至癲癇發作腦出血夭折

健康 12:22 2023/05/16

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印尼發生一宗悲劇，一名出生僅38天的嬰兒，疑因聽到鄰居放鞭炮的聲響而受驚過度，出現癲癇症狀並陷入昏迷，隨即送入加護病房搶救。可惜留院5天後，嬰兒最終仍因為腦血管破裂不治身亡。

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綜合外媒報道，事發於當地時間4月22日，在東爪哇省格雷西（Gresik），當時嬰兒一家人正在家中休息，鄰居在屋外放鞭炮慶祝開齋節。不知是否因為鞭炮發出的聲響太大，嬰兒突然受驚開始哭泣，其父母立刻上前查看，發現嬰兒癲癇發作，隨即將其送到醫院治療。

然而嬰兒抵達醫院後情況惡化，陷入昏迷，醫護人員為其進行CT電腦斷層掃描，結果發現腦血管破裂。主治醫生當時指出，腦血管破裂一般是因為遭受撞擊，但家屬堅稱嬰兒並未撞到任何東西，於是醫生又表示可能是異常衝擊所致，家屬因此懷疑嬰兒是因為聽到鞭炮的爆炸聲受驚過度。該名初生嬰在深切治療部留醫5天，最終仍回天乏術，於４月27日離世。

當時在戶外放鞭炮的是一名居住在附近的53歲居民，他事後向家屬致歉，表示自己無意打擾鄰居，只是想增添節日氣氛，沒想到會造成悲劇。

到底嬰兒為何會被嚇死？印尼兒科醫生庫尼亞萬（Kurniawan Satria Denta）解釋指，新生兒在聽見巨響時，可能會出現莫羅氏反射（Moro reflex）或驚跳反射，而出生60天以內的嬰兒更容易受到頭部創傷，他表示：

頭部創傷或腦血管破裂不一定是被硬物撞擊，頭部沒有發生撞擊也可能出現血管破裂。

庫尼亞萬醫生認為，鞭炮巨響不一定是導致嬰兒腦血管破裂的主要原因，但很可能是觸發腦出血的因素，而早產或缺乏維生素K的嬰兒風險更大。

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責任編輯：羅嘉欣

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