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【我們的青春日誌】長壽音樂劇推限時優惠　應屆DSE考生最高享7折

休閒消費 12:29 2023/05/16

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

音樂劇講述一班DSE考生的應試故事。（音樂劇劇照）

本年的香港中學文憑考試將於本星期圓滿結束，考生終於可以鬆一口氣，就如音樂劇《我們的青春日誌》中其中一位女主角 Nancy 所言，要為「被DSE折磨完而無死到」好好慶祝一下！為此，至今已累計上演超過 260 場的香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》首度推出限時優惠：任何應屆 DSE 考生凡購買由 5 月 17 日至 6 月 18 日期間的場次，5 張門票或以上可享 8 折優惠；10 張門票或以上，可享 7 折優惠。

音樂劇《我們的青春日誌》內容圍繞一班中六學生面對 DSE 與追夢之間的角力，再加上注重名利的著名教育家嚴麗珍校長在退休前的一年，希望借助中六精英班學生的大學入學率來換取榮休的冠冕，對他們展開魔鬼式的特訓。

然而，年青的學生們有着自己對夢想、愛情和人生的追求，剛好跟嚴校長的價值觀背道而馳。學生抵受不住壓力，向嚴校長作出反擊，令一直不惜一切在教育界向上攀爬的嚴校長跌進人生的谷底，再重遇生活樸素但活得開心的初戀情人，讓她再次憶起自己已塵封多年的夢想…… 人生總有遺憾，如何讓遺憾變得有價值？適合老中青正經歷人生不同階段的觀眾欣賞，對於剛完成香港中學文憑考試的考生來說，更能引發最深的共鳴。

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應屆DSE考生購買優惠門票安排

優惠期限：2023年5月17日至6月18日場次，門票數量有限，售完即止。
折扣優惠：5張門票或以上可享8折優惠；10張門票或以上可享7折優惠。
馬上購票：優惠門票只限透過官方WhatsApp (852) 5266 2149購買。
備註：優惠門票的持票者入場時必須出示應屆DSE准考證，否則會被拒絕入場。

《我們的青春日誌》

地點：爆炸戲棚劇場——葵興葵榮路30至34號地舖
日期及時間：逢星期三至六下午8:00；逢星期六及日下午3:00（每星期六場）

記者：王嵐

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