【智能家具】德國寶WiFi智能IR遙控盒　所有遙控器整合在手機可控制全屋電器

▲ 德國寶WiFi智能IR遙控盒，它能支援所有紅外線遙控器操作，讓您透過Smart Control App使用紅外線遙控器的全部功能。

家中電器林林種種，連帶遙控器也有幾個甚至十幾個之多！每次找遙控器都是一件極麻煩的事。不過，其實只需在家中添置一個智能遙控盒，即可將所有遙控器整合在手機之中，無需再使用遙控器，一部電話就可以控制全屋電器！

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特別為您推薦德國寶WiFi智能IR遙控盒，它能支援所有紅外線遙控器操作，讓您透過Smart Control App使用紅外線遙控器的全部功能，就算家中有十多個遙控器，從此只需一部手機即可搞掂。

而且，無論身在何地皆可遙距控制家中電器，開關機、調校風速、溫度等，只要是遙控器能控制的功能，都可透過手機全部使用！

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德國寶 WiFi 智能 IR 遙控盒特設感應器實時顯示家中溫度及濕度，當溫度或濕度出現異常升降，Smart Control App 將會發出警報提示；您更可簡單設置IFTTT智能場景，當溫度或濕度達到指定條件，自動執行您所設置的指令，無需再手動操作，照顧毛孩、長者或小孩更便利。

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責任編輯︰陳珈希